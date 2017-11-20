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"Göztepe'de transfer mutlaka olacak"

- Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: - "Geçen sene aldığımız dersten sonra ilk yarıda kendi takımlarında oynamayan oyuncuları almayacağız, alırsak hazır oyuncu alacağız"

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Transfer mutlaka olacak ama umarım çok küçük çapta bir transfer olur, benim umudum bu." dedi.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 maçta 18 puan toplamalarının güzel olduğunu ancak son 4 haftada galibiyetlerinin olmadığını kaydetti. Tekrar puan toplamaya başlamaları gerektiğini belirten Sepil, şöyle konuştu:

"Bursaspor maçında çok değişik sahneler vardı, bunların hepsi çok hoştu. Bursaspor ve Göztepe'nin oluşturduğu ortam çok güzeldi. Maçtan önce her iki takım taraftarlarının rakip takım atkılarıyla oturması çok etkileyiciydi. İnanılmaz bir tribün vardı. Maçın sonunda tribünle futbolcularımızın kucaklaşması çok güzeldi. O maçı seyreden herkes gençlere bırakmak istediğimiz Göztepe'nin bütün ışıklarını gördü."

Sepil, düşme hattından uzak kalmak istediklerini belirterek, teknik direktör Tamer Tuna ile ara transfer dönemi ile ilgili henüz bir görüşme yapmadıklarını ve herhangi bir oyuncuyla görüşmediklerini söyledi.

Transfer yapabileceklerini kaydeden Sepil, "Transfer mutlaka olacak ama umarım çok küçük çapta bir transfer olur, benim umudum bu. Ben devre arasında gelen oyuncularla ilgili her zaman endişe taşıyorum. Geçen sene aldığımız dersten sonra ilk yarıda kendi takımlarında oynamayan oyuncuları almayacağız, alırsak hazır oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

Sepil, Adis Jahovic'in sözleşmesinin uzatmayı planladıklarını, en kısa sürede oyuncuyla ve menajeriyle görüşeceklerini, 1 yıllık sözleşme imzaladıkları teknik direktör Tamer Tuna ile de herhangi bir sorunlarının olmadığını kaydetti.

Stat inşaatının önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını kaydeden Sepil, Torbalı'daki altyapı tesislerinin inşaatına başlamak için de gerekli izinleri yıl sonuna kadar alacaklarını sözlerine ekledi.

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