Göztepe'den 2017'ye veda





İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, başarılarının sırrının taraftarından yönetimine bütün camianın 'tek ses-tek yürek' olarak bütünleşmesi ve armanın önünde kenetlenmesi olduğunu belirtti.

Sepil, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2017'nin İzmir ve Göztepe için omuz omuza sevindikleri, sportif başarılarla dolu bir yıl olarak geride kaldığını kaydetti.

Futbol takımının yakaladığı başarının birliktelikle geldiğini aktaran Sepil, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu başarının sırrı taraftarından yönetimine bütün camiamızın 'tek ses-tek yürek' olarak bütünleşmesi ve armanın önünde kenetlenmesidir. Kısa vadeli sonuçlar ve 'tabeladan' bağımsız, armamızın peşinde her branşta ve zeminde tam destek veren taraftarımıza teşekkürü ayrıca bir borç bilirim. Sağ olsunlar, var olsunlar. İşte bu yüzdendir ki; Göztepe'miz bütün ülkede hayranlık uyandırmış ve müthiş bir sempati kazanmıştır."

Sepil, Göztepe'nin sportif başarılarla dolu 100 yıla yaklaşan geçmişinde 2017'nin çok özel bir önemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin 'yapı taşı' Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi'nin temeli atıldı. Tüm İzmir halkının aktif olarak yaşamında yer alacak bir spor merkezi ve Göztepe'mize ekonomik bağımsızlık kazandıracak. Ayrıca İzmir ve ülkemize 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirecek Göztepe Spor Akademisi ufkumuzu genişletiyor. Tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürler. 'Göztepe unutmaz.' İşte bu duygular içinde, yeni yılda, Gürsel Aksel'de stadımızın görkemli yükselişini, altyapı tesislerimizde ise spor yapan gençlerimizin hayalini kurarken 2018 yılının camiamıza, İzmir'imize ve tüm ülkemize sağlık, barış ve başarı getirmesini temenni ederim."





- Tamer Tuna





Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da 2017'nin Göztepe camiasının yüzünü güldüren bir yıl olduğunu belirtti. Hüznün olmadığı bir 2018 temennisinde bulunan Tuna, "Ülkemiz ve tüm dünya adına güzelliklerin yaşandığı, huzurun ve sağlığın eksik olmadığı bir yıl dilerim." ifadelerini kullandı.