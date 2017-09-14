Göztepe'den Bülent Özkul Spor Salonu'na veda





İZMİR (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatı için yıkılacak, antrenmanlarını ve maçlarını yaptığı Bülent Özkul Spor Salonu'na veda etti.

Göztepe Kulübü Hentbol Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Özkul Spor Salonu'nun kendileri için çok önemli olduğunu, salonun Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatı için yıkılacağını söyledi. 2003'te kurulan hentbol şubesinin 2005'ten itibaren antrenmanlarını ve maçlarını bu salonda yaptığını kaydeden Durmaz, şöyle konuştu:

"Bir dönem voleybol takımımız da bu salonu kullanmıştı. Salonun bizim semtimizin içinde olması çok önemliydi. Burada Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdik. Yıllardır birçok maç ve sayısız antrenman yaptık. Bülent Özkul Spor Salonu'nda yaptığımız son antrenmanla salona veda ettik. Bu sezon Süper Lig'deki maçlarımızı Serdar Yereli Spor Salonu'nda, antrenmanlarımızı ise Celal Atik ile Serdar Yereli Spor Salonlarında yapacağız. Avrupa maçlarımızı yine Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynayabiliriz."

Deniz Durmaz, lige bu sezon 16 Eylül Cumartesi günkü MYK Hentbol karşılaşmasıyla başlayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sezona göre biraz daha iddialı bir kadro kurduk. Lige en iyi şekilde başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda yine finalde mücadele etmeyi, EHF Challenge Kupası'nda çeyrek final hedefliyoruz. İzmir'de maç kaybetmiyoruz. Taraftarlarımızın Serdar Yereli Spor Salonu'nda da bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz."

Bu sezon lig, Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarında geçerli olacak kombine kartların 150 liradan satıldığını kaydeden Durmaz, kombine alanlara hentbol forması hediye edileceğini sözlerine ekledi.