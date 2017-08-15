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Göztepe'nin 30. yabancısı Fildişi Sahili'nden

- Süper Lig'de daha önce yer aldığı 25 sezonda 17 yabancı oyuncuya şans veren Göztepe, Adam Traore transferi ile bu seneki yabancı sayısını 13'e çıkardı - Bu sezon 9 farklı ülkeden oyuncunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekibin ilk yabancı oyuncusu 1970-1971 sezonunda forma giyen Danimarkalı John Nielsen olurken, 53 maçta forma giyen Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele en fazla forma şansı bulan isim oldu

Göztepe'nin 30. yabancısı Fildişi Sahili'nden

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de 10 yabancı oyuncu transferiyle takımda yer alan yabancı futbolcu sayısı 13'e çıktı.

Süper Lig'e 14 yıl sonra 2-2 biten Fenerbahçe maçıyla dönen Göztepe'de bu yıla kadar 25 sezonda 17 yabancı oyuncu forma giydi. Fildişi Sahilli oyuncu Adama Traore'nin transferiyle bu sezon 10 yabancı futbolcu transfer eden Göztepe'de geçen sezonki yabancı oyunculardan Adis Jahovic, Leo Scwechlen ve Prince Segbefia da takımda yer alıyor.

Fransa Bastia takımından Axel Ngando, Kasımpaşa'dan Andre Castro, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Ezequiel Oscar Scarione, Medipol Başakşehir'den Rajko Rotman, İngiltere'nin Newcastle United ekibinden Yoan Gouffran, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Beto, Ponte Preta'dan Kadu ve İsviçre'nin Basel takımından Adama Traore'yi transfer eden Göztepe, Fransa'nın Lorient ekibinden Mathieu Peybernes'i de kiralık olarak kadrosuna dahil etti.


- 20 ülkeden 30 futbolcu


Süper Lig geçmişindeki yabancı oyuncu sayısı 30'a yükselen Göztepe'de 20 farklı ülkeden oyuncular forma şansı buldu.

Fransız 4 futbolcunun mücadele ettiği sarı-kırmızılı ekipte Arjantin, Brezilya, Cezayir, Fas, Gana, Güney Afrika ve Portekiz'den 2, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Kongo, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Slovakya, Slovenya, Togo ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu forma giydi.


- İlk yabancı Danimarka'dan


Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in forma giydiği Göztepe'de Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele, 53 maçla en fazla forma giyen isim oldu.

Polonyalı Majdan 31, Paraguaylı Emilio ise 25 müsabakada forma şansı buldu. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen oyunculardan Mkalele'nin 4, Nielsen'in 3, Peter Kabat'ın 2, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya ve Rachid Djebaili'nin birer golü bulunuyor.

Göztepe'nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Castro ile Scarione de ilk lig maçlarında birer gol attı.


- Göztepe'nin yabancı futbolcuları


Göztepe ile Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna kadar mücadele etmiş yabancı oyuncular ve çıktıkları maç sayıları şöyle:

Futbolcu Uyruk Maç Eber Dario Fernandez Arjantin 7 Rogerio de Mello Brezilya 4 Rachid Djebaili Cezayir 16 Ludek Zdrahal Çekya 8 John Nielsen Danimarka 19 Kamal Ouejdide Fas 10 Reda Ereyahi Fas 9 Joseph Amoah Gana 3 Richard Kingson Gana 19 Helman Nkosiyetha Mkalele Güney Afrika 53 Pollen Dumisani Ndhlanya Güney Afrika 4 Ndayi Kalenga Kongo 3 Peter Kabat Macaristan 12 Emilio Ariel Aldamajara Paraguay 25 Radoslaw Majdan Polonya 31 Miroslaw Barcik Slovakya 10 Mirza Music Yugoslavya 7


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