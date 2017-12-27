Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Göztepe'nin vazgeçilmezi Andre Castro

- Süper Lig'de ilk devreyi 30 puanla kapatan Göztepe'de 17 maçta 1521 dakika sahada kalan Andre Castro, en istikrarlı isim oldu - Ligin ilk yarısında 30 gol atan sarı-kırmızılı ekipte 14 kez fileleri havalandıran Adis Jahovic, en golcü isim olarak dikkati çekti

Göztepe'nin vazgeçilmezi Andre Castro


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını 30 puanla kapatan Göztepe'de 17 maçta 1521 dakika sahada kalan Andre Castro, en istikrarlı isim oldu.

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönen Göztepe, ilk devrede aldığı başarılı sonuçlarla 17 haftalık periyodu 30 puanla lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 6. sırada tamamladı.

Toplam 23 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, 17 maçta da forma giyen tek isim olan Andre Castro, 1521 dakika süre aldı ve takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Castro'yu 16 karşılaşmada 1440 dakika sahada kalan Kadu ile 16 müsabakada 1395 dakika görev yapan Beto takip etti.

Hakan Çinemre, Muhammed Enes Durmuş ve Doğanay Kılıç ise en az süre alan isimler oldu.


- Toplam 30 gol


İlk devrede 30 gole ulaşan Göztepe'de Adis Jahovic, 14 golle takımın en golcü ismi olarak dikkati çekti. Makedon golcü dışında Tayfur Bingöl ile Andre Castro 3'er, Nabil Ghilas, Oscar Scarione ve Selçuk Şahin 2'şer, Ömer Şişmanoğlu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Kadu da birer gol kaydetti.

Süper Lig'de lehine en çok penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekipte 7 penaltıdan 6'sını Jahovic, 1'ini de Nabil Ghilas gole çevirdi. Göztepe'nin diğer 17 golü ayakla, 6'sı da kafayla atıldı.

İlk yarılarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümlerinin son 15 dakikasında 10 gole imza attı.

Kalesinde 26 gol gören Göztepe, karşılaşmaların her iki devrelerinde de 13'er gol yedi.

Göztepe'nin bu sezon attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:

Dakika Atılan Gol Yenilen Gol 1-15 4 5 16-30 3 4 31-45 10 4 46-60 4 4 61-75 5 4 76-90 4 5


- 32 sarı ve 1 kırmızı kart


Toplam 32 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırılan Göztepe'de Leo Scwechlen, takımını eksik bırakan tek isim oldu. Toplam 13 oyuncunun sarı kart gördüğü sarı-kırmızılı ekipte Jahovic 6, Rajko Rotman ise 4 sarı kart gördü.


- İlk yarı raporu


Göztepe'nin 2017-2018 sezonu ilk yarı raporu şöyle:

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Sarı kart Kırmızı kart Gol Adama Traore 12 12 1080 2 0 0 Adis Jahovic 16 16 1381 6 0 14 Andre Castro 17 17 1521 2 0 3 Axel Ngando 8 0 102 0 0 0 Beto 16 16 1395 3 0 0 Doğanay Kılıç 3 0 31 0 0 0 Günay Güvenç 2 1 135 0 0 0 Hakan Çinemre 1 0 26 0 0 0 Halil Akbunar 16 8 751 3 0 1 Kadu 16 16 1440 3 0 1 Leo Schwechlen 7 6 560 1 1 0 Mathieu Peybernes 9 9 750 0 0 0 Milos Kosanovic 8 7 664 1 0 0 Muhammed Enes Durmuş 1 0 30 0 0 0 Nabil Ghilas 11 4 466 0 0 2 Oscar Scarione 13 10 906 0 0 2 Ömer Şişmanoğlu 4 0 109 2 0 1 Rajko Rotman 16 15 1124 4 0 1 Sabri Sarıoğlu 15 12 1094 2 0 0 Selçuk Şahin 14 14 1247 2 0 2 Tanju Kayhan 6 6 506 0 0 0 Tayfur Bingöl 13 9 696 0 0 3 Yoan Gouffran 14 9 812 1 0 0
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Andre CastroFutbolGolGöztepeSüper LigSüperligSüre
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5