GRAFİKLİ ANALİZ - Yabancı futbolcular, Lucescu'yu zorluyor





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Süper Lig'in ilk haftasında yapılan maçlarda yerli futbolcuların yeterince şans bulamaması, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu düşündürüyor.

Ligde 2017-2018 sezonunun geride kalan ilk haftasında ağırlıklı olarak yabancı futbolcular ilk 11'de boy gösterdi. Müsabakalara ilk 11'de başlayan toplam 198 futbolcu içinde, altyapı eğitimini Türkiye'de alanların sayısı 47'de kaldı.

Bu sezonun ilk haftasında teknik adamlar, 136 yabancı futbolcuya 11'de forma verdi. Yurt dışında yetişen ancak yerli statüsünde oynayan futbolculardan da sadece 15'i kendilerine ilk 11'de yer bulabildi.

Bu durum, FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ve 5 Eylül'de sahasında Hırvatistan ile mücadele edecek A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Lucescu'nun, futbolcuları izleme ve kadro kurmasında sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Göreve başlamasının ardından Süper Lig ile Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını izleyen Lucescu, basında yer alan açıklamalarına göre Türk oyuncuların az şans bulmasından şikayetçi.

Rumen teknik adamın, lig maçlarında ilk 11'de forma giyen Türk futbolcu sayısının azlığı nedeniyle, "Bu durum milli takım adına olumsuz bir tablo oluşturuyor. İzlediğim maçlarda 4 Türk oyuncu oynatan takım yok. En fazla 3 Türk oynatılıyor. Ben sahada kimi izleyeceğim, hangi bölgeye kimi alacağım? Bu durum sıkıntı yaratabilir." şeklindeki ifadeleri basına yansıdı.





- En az yerliye Göztepe şans verdi





Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, ilk 11'inde en az yerli futbolcu oynatan takım oldu.

Ligdeki ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisinde teknik direktör Tamer Tuna, yerli oyuncu olarak sadece Galatasaray'dan transfer edilen Sabri Sarıoğlu'na şans verdi. Genç teknik adam, sahaya sürdüğü 11'den 10'unu yabancı futbolculardan seçti.

Göztepe'nin ardından Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor, en çok yabancı futbolcu bulunan ilk 11'e sahip.

Galatasaray, Kayserispor ile yaptığı müsabakaya 9 yabancı futbolcuyla çıkarken, sadece Serdar Aziz ve gurbetçi futbolculardan Tolga Ciğerci formayı kapabildi.

Akdeniz ekibi Alanyaspor'da da sadece Emre Akbaba ve Efecan Karaca ilk 11'e girebildi. Teknik direktör Safet Susic, diğer 9 oyuncu için tercihini yabancılardan yana kullandı.

Antalyaspor'da ise Salih Dursun ve Sakıb Aytaç, ilk 11'de kendilerine yer bulan yerli futbolcular oldu.





- Savunan ve atanlar yabancı





Ligin ilk haftasında 13 takımın kalesini yabancı file bekçileri korurken, gollerin büyük çoğunluğu yabancı oyunculardan geldi.

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor'da teknik adamlar, tercihlerini Türkiye'de yetişen kalecilerden yana kullandı.

Takımların savunma hattının göbeğinde yer alan ikişer stopere bakıldığında da yabancı futbolcuların çoğunluğu dikkati çekti.

Evkur Yeni Malatyaspor ve Akhisar Belediyespor'un iki stoperini yerliler oluştururken, Galatasaray, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor'da en az bir yerli stoper yer aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'in stoper ikilileri, yabancı oyunculardan oluştu.

Süper Lig'in ilk haftasında gollerin yüzde 73'ünü yabancı futbolcular kaydetti.

Ligin ilk haftasında rakip filelere gönderilen 26 golün 7'sini, Burak Yılmaz (2), Alper Potuk, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Levent Gülen ve Tolga Ciğerci attı.

Geri kalan 19 golde ise Bafetimbi Gomis (2), Khalid Boutaib (2), Nacer Barazite, Abdul Rahman Khalili, Andre Castro, Oscar Scarione, Andreas Maxso, Eljoro Elia, Kelper Laveran de Lima Ferreira (Pepe), Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan (Trezeguet), Samuel Eduok, Markus Neumayr, Martin Skrtel, Moryke Fofona, Mustapha Yatabare, Paulo Henrique, Younes Belhanda'nın imzası bulunuyor.





- Yerli futbolcular yedek kulübesinde





Ligin ilk haftasında yapılan karşılaşmalarda teknik adamlar toplam 54 oyuncu değişikliğine giderken, buradaki tercihlerde yerli futbolcular ağır bastı.

Birinci haftada 34 yerli futbolcu oyuna sonradan girdi. Bu futbolcular, 19'u yurt içinde yetişen, 15'i ise yurt dışında altyapı eğitimi alan isimlerden oluşuyor.

İlk 11'de toplam 136 yabancı futbolcu oynatan teknik adamlar, yedek kulübesinden de 20 yabancı oyuncuyu oyuna sonradan dahil etti.





- Takımların ilk 11'leri





Ligdeki 18 takımın ilk hafta maçlarındaki ilk 11 tercihleri şöyle:

TAKIMLAR

TÜRKİYE'DE YETİŞEN

GURBETÇİ

YABANCI

GÖZTEPE

1

0

10

GALATASARAY

1

1

9

ALANYASPOR

2

0

9

ANTALYASPOR 2 0 9

BEŞİKTAŞ

1

2

8

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

2

1

8

KASIMPAŞA

3

0

8

BURSASPOR

2

1

8

FENERBAHÇE

4

0

7

ATİKER KONYASPOR

4

0

7

GENÇLERBİRLİĞİ

4

0

7

KARDEMİR KARABÜKSPOR

2

2

7

DEMİR GRUP SİVASSPOR

4

0

7

EVKUR YENİ MALATYASPOR

3

1

7

OSMANLISPOR

2

2

7

KAYSERİSPOR

2

2

7

TRABZONSPOR

4

1

6

AKHİSAR BELEDİYESPOR

4

2

5