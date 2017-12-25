GRAFİKLİ - Avrupa liglerinde zirvedekiler yerini korudu





İSTANBUL (AA) - SERHAT BAĞBARS - Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ise devre arasına girildiğinden bu hafta maç oynanmadı.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), zirvedeki yerlerini bırakmadı.





- Premier Lig





İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, sahasında Bournemouth'u 4-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey ligindeki rekor galibiyet serisini 17 maça çıkardı.



Zirve takipçisi Manchester United, Leicester City deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Haftanın en dikkati çeken maçında Arsenal ile Liverpool 3-3 berabere kalarak, birer puana razı oldu.

Son şampiyon Chelsea ise konuk olduğu Everton ile golsüz berabere kaldı.



Premier Lig'in namağlup lideri Manchester City, puanını 55 yaparak en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. İki takımın ardından 39 puanlı Chelsea, 35 puanlı Liverpool sıralandı.







- La Liga





Lider Barcelona, İspanya Ligi'nin 17. haftasında konuk olduğu Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

El Clasico'da farklı galip gelen Katalan ekibi, bir maçı eksik Real Madrid ile puan farkını 14'e çıkardı.



Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid, deplasmanda Espanyol'a 1-0 yenildi.



Valencia ise sahasında Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.

Emre Çolak'ın ilk 45 dakikada oynadığı Deportivo La Coruna, sahasında Celta Vigo'ya 3-1 yenildi. Konuk ekipte Emre Mor 71. dakikada oyuna girdi.

La Liga'da 45 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Barcelona'yı, Atletico Madrid 36, Valencia 34, Real Madrid 31 puanla takip etti.





- Serie A





Haftaya lider giren Napoli, ağırladığı Sampdoria'yı 3-2 yenerek zirveyi bırakmadı.

Liderin 3. golünü kaydeden Marek Hamsik, 116. kez rakip fileleri havalandırarak, dünya futbolunun en büyük oyuncularından Arjantinli Diego Armando Maradona'nın Napoli'de attığı 115 gollük rekoru kırmayı başardı.

Son şampiyon Juventus konuk ettiği başkent temsilcisi Roma'yı 1-0'la geçti.

Geçen haftaya kadar namağlup olan Inter, üst üste ikinci yenilgisini aldı. Mavi-siyahlılar deplasmanda Sassuolo'ya 1-0 mağlup oldu.

Bir türlü beklenen ivmeyi yakalayamayan transferin lideri Milan sahasında Atalanta'ya 2-0 yenildi.



Ligin 18. haftası sonunda 45 puan toplayan Napoli, liderliği sürdürdü. Napoli'yi 44 puanlı Juventus, 40 puanlı Inter ve bir maç eksiği bulunan 38 puanlı Roma izledi.







- Ligue 1





Geçen hafta içinde oynanan Ligue 1'de lider PSG, 19. haftada sahasındaki Caen karşılaşmasını 3-1 kazandı.



Monaco, ağırladığı Rennes'i 2-1 yenerek arka arkaya 4. galibiyetini aldı ve lideri takibini sürdürdü.

Olympique Lyon, deplasmanda Toulouse'u 2-1, Olympique Marsilya ise sahasında Troyes'u 3-1 yendi.

PSG, 50 puanla zirvedeki yerini korudu. Monaco ve Olympique Lyon 41, Olympique Marsilya ise 38 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.



