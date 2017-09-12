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GRAFİKLİ - Beşiktaş, Avrupa kupalarında 197. maçına çıkıyor

- UEFA Şampiyonlar G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olacak siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 196 müsabakada 73 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı - Avrupa arenasındaki 196 karşılaşmada rakip fileleri 253 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 281 gol gördü - Beşiktaş, Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle şu ana dek 11 kez karşılaşırken rakiplerini 2 kez yenebildi

GRAFİKLİ - Beşiktaş, Avrupa kupalarında 197. maçına çıkıyor


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 197. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 196 maçtan 73'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 196 karşılaşmada rakip fileleri 253 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 281 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini dramatik bir şekilde aldı. Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grubunu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı yakalayan siyah-beyazlı ekip, çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle eşleyen Beşiktaş, ilk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş mücadelesinde Fransa temsilcisini Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın golleriyle normal sürede rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Uzatma bölümü de aynı şekilde biten karşılaşmada Olympique Lyon, siyah-beyazlı ekibe penaltı atışlarında 7-6 üstünlük sağlayınca yarı finale çıkan takım oldu.


- Beşiktaş'ın Avrupa performansı


Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:


Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam196 73 42 81 253 281


- Farklı galibiyetler


Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.


- En farklı yenilgi Liverpool'dan


Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.


- Hükmen aldığı galibiyetler


Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.


- Deplasmanda 99. maç


Siyah-beyazlı ekip, Porto maçıyla Avrupa kupalarında 99. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 98 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Deplasman maçlarında 109 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 183 gol gördü.


- Portekiz takımlarına karşı başarısız sonuçlar


Beşiktaş, Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle şu ana dek 11 kez karşılaşırken rakiplerine karşı başarısız sonuçlar aldı.

Bu ülke temsilcileriyle tarihindeki ilk maçı 2005-2006'da UEFA Avrupa Ligi'nde Guimaraes ile deplasmanda yapan siyah-beyazlı takım, rakibini 3-1 yendi. Beşiktaş, Portekiz temsilcilerine karşı sonraki 10 karşılaşmada ise sadece bir kez üstünlük kurabildi. Bu ülke takımlarıyla yaptığı 11 karşılaşmada 2 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar, ayrıca 4 kez berabere kaldı, 5 kez de yenildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı son galibiyetini 2011-2012 sezonunda elde etti. Söz konusu sezon Braga ile Avrupa Ligi'nde karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Portekiz ekipleriyle 5 maç daha yapan Beşiktaş, sahadan 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.


- Şampiyonlar Ligi'nde de yenemedi


Beşiktaş, Portekiz temsilcilerini Şampiyonlar Ligi'nde yenme başarısı gösteremedi.

Bu ülke ekiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç yapan Beşiktaş, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu organizasyonda ilk iki maçını Porto ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine iki karşılaşmada da mağlup oldu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, Portekiz temsilcisiyle iki karşılaşmada da berabere kaldı.


- Porto'ya karşı galibiyeti yok


Beşiktaş, 5. kez karşılaşacağı Porto'yu da şu ana dek yenme başarısı gösteremedi.

Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde rakibiyle eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.


- Portekiz takımlarıyla maçlar


Siyah-beyazlı takımın, Portekiz takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Takım Sonuç 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Benfica3-3 2016-2017 Şampiyonlar Ligi Benfica-Beşiktaş 1-1 2015-2016 Avrupa Ligi Sporting Lizbon-Beşiktaş 3-1 2015-2016 Avrupa Ligi Beşiktaş-Sporting Lizbon 1-1 2011-2012 Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 0-1 2011-2012 Avrupa Ligi Braga-Beşiktaş 0-2 2010-2011 Avrupa Ligi Porto-Beşiktaş 1-1 2010-2011 Avrupa Ligi Beşiktaş-Porto 1-3 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Porto-Beşiktaş 2-0 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Porto 0-1 2005-2006 Avrupa Ligi Guimaraes-Beşiktaş 1-3





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BeşiktaşFutbolG GrubuPortoUEFA Şampiyonlar Ligi
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