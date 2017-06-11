GRAFİKLİ - Beşiktaş Passolig'de Galatasaray'ı geçti





İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Passolig kart satışında Galatasaray'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Siyah-beyazlılar, en fazla Passolig kartı satan kulüp sıralamasında da zirvedeki Fenerbahçe ile arasındaki farkı kapattı.

Bir önceki sezona göre Passolig kart sayısını yüzde 57 oranında arttıran Beşiktaş, 329 bin olan kart sayısını, 512 bin 600'e yükselterek ikinci sıraya çıktı.

Bu alanda Fenerbahçe 527 bin 478 ile ilk sırada yer alırken, üçüncü sıradaki Galatasaray 505 bin 333, dördüncü sıradaki Trabzonspor 156 bin 100 ve beşinci sıradaki Atiker Konyaspor 115 bin 200 kart satışına sahip durumda.





- Beşiktaş seyirci ortalamasında zirvede





Üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Beşiktaş, Vodafone Park'taki seyirci ortalamasını da büyük oranda arttırdı.

Geçtiğimiz yıl maçlarını 18 bin 756 ortalama seyirci önünde oynayan siyah-beyazlılar, bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 61 arttırmayı başardı. Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda maç başına seyirci ortalaması 30 bin 219 olarak kayıtlara geçti. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ı ligin en fazla seyirci ortalamasına sahip kulübü konuma da getirdi.

Galatasaray 18 bin 850, Fenerbahçe 16 bin 400 ve Trabzonspor da 15 bin 300 seyirci ortalaması ile sezonu kapattı.





- Vodafone Park'ta 825 bin 968 kişi maç izledi





Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park'ta bu sezon Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçları toplam 825 bin 968 siyah-beyazlı taraftar takip etti.

Siyah-beyazlılar bu sezon maçları en fazla takip edilen Türk takımı unvanının da sahibi oldu.





- Tribünler Lyon maçında doldu





Beşiktaş'ın, Vodafone Park'ta bu sezon en çok izlenen maçı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransız ekibi Lyon ile oynadığı karşılaşma oldu.

Siyah-beyazlıların penaltılarla elenerek yarı final şansını kaçırdığı mücadeleyi, Vodafone Park tribünlerinde 39 bin 623 kişi izledi.

Beşiktaş'ın sahasında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmayı ise toplam 211 bin 205 kişi tribünden takip etti. Maç başı ortalama ise 35 bin 200 olarak kayıtlarda yer aldı.





- En fazla Passolig sahibi kadın taraftar Beşiktaş'ta





Siyah-beyazlılar, kadın taraftar sayısında ise zirvede yer aldı. Beşiktaş Passolig'i olan kadın taraftar sayısı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da önünde bulunuyor.

Beşiktaş logolu Passolig sahibi taraftarların yaş aralığına bakıldığında ise yüzde 23 oranıyla 18-25 yaş arası taraftarların ağırlıkta olduğu görülüyor. 26-30 ve 31-35 yaş arasındaki taraftarlar yüzde 19'ar oranla ikinci sırada yer alıyor.

En fazla Beşiktaş logolu Passolig Kart'a sahip olan iller sıralamasında İstanbul'u Ankara takip etti. Ankara'dan sonra sırasıyla Kocaeli, İzmir ve Bursa'dan Beşiktaş Passolig kartı başvurusu yapıldı.



