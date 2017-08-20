GRAFİKLİ - Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor





ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası yarın Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak.

Güreşte, olimpiyatlardan sonraki en önemli organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sıklette müsabakalar yapılacak.

AccorHotels Arena'da 6 gün sürecek şampiyonada 7'si kadın, 23 ay-yıldızlı sporcu madalya mücadelesi verecek. Paris'te sadece kadınlar 69 kiloda Türk güreşçi yer almayacak.

Şampiyonanın ilk iki gününde grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak. İlk gün grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Metehan Başar ve 98 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak.

Organizasyon boyunca elemeler TSİ 11.00, madalya müsabakaları ise 20.00'de başlayacak.





- Elif Jale ve Buse sakat





Dünya Şampiyonalarında elde ettiği iki üçüncülükle kadınlarda Türkiye'ye madalya kazandıran tek güreşçi olan Elif Jale Yeşilırmak'ın yanı sıra Buse Tosun, sakatlıkları nedeniyle Fransa'da millileri yalnız bırakacak.

Kadınlar 69 kiloda mücadele eden Buse'nin yerine kafileye sporcu dahil edilmezken, 58 kiloda güreşen Elif Jale'nin yokluğunda Türkiye'yi Ayşe Vatansever temsil edecek.





- Yasemin yeni rekor peşinde





Elif Jale Yeşilırmak ve Buse Tosun'un yer almadığı kadroda kadınlarda en büyük sorumluluk ise 75 kiloda Türkiye adına güreşecek Yasemin Adar'a düşecek.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanının sahibi Yasemin, bu kez Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutarak, yeni bir ilke imza atmaya çalışacak.





- Taha ve Rıza, 3. altın madalyayı hedefliyor





Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin en önemli altın madalya umutları ise yine Taha Akgül ve Rıza Kayaalp olacak.

İkişer dünya şampiyonlukları bulunan Taha ve Rıza, 3. kez kürsünün ilk basamağında yer almaya çalışacak.

2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler serbest stil 74 kiloda üçüncü olan, son iki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takan Soner Demirtaş ise Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyası için mindere çıkacak.





- Ağır sıklette Türk güreşçiler favori





Dünya Güreş Birliği (UWW), ağır sıkletlerde Türk güreşçileri favori gösterdi.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlar 75 kiloda da Yasemin Adar, altın madalyaya en yakın güreşçi olarak gösterildi.

UWW, şampiyona tarihinde ilk defa bir kadın Türk güreşçiyi favori ilan etti.





- Las Vegas'ta 18 yıl sonra 3 altın madalya gelmişti





Türkiye, 2015'te Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

Erkekler serbest stilde Taha Akgül (125 kilo), grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo) ve Selçuk Çebi (80 kilo) altın madalyanın sahibi olmuştu.

Türk Milli Takımı, Dünya Şampiyonalarında 18 yıl aradan sonra 3 altın madalya elde etme başarısı göstermişti.





- Dünya Şampiyonası kadrosu





Paris'te madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:

Serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Cengizhan Erdoğan

65 kilo: Mustafa Kaya

70 kilo: Yakup Gör

74 kilo: Soner Demirtaş

86 kilo: Selim Yaşar

97 kilo: Rıza Yıldırım

125 kilo: Taha Akgül





Grekoromen stil

59 kilo: Hammet Rüstem

66 kilo: Atakan Yüksel

71 kilo: Murat Dağ

75 kilo: Fatih Cengiz

80 kilo: Aslan Atem

85 kilo: Metehan Başar

98 kilo: Fatih Başköy

130 kilo: Rıza Kayaalp





Kadınlar

48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Sümeyye Sezer Zeybek

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Ayşe Vatansever

60 kilo: Derya Bayhan

63 kilo: Hafize Şahin

75 kilo: Yasemin Adar