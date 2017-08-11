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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

- Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak

GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 futbol sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bugün start alacak sezonun ilk hafta maç programı şöyle:

Bugün:

21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)

13 Ağustos Pazar:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Malatya İnönü)

20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

14 Ağustos Pazartesi:

21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)


TFF 1. Lig:

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara 19 Mayıs)

Yarın:

19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor (Çaykur Didi)

21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Adanaspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)

13 Ağustos Pazar:

20.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor (Gaziantep)

14 Ağustos Pazartesi:

20.00 Elazığspor-Altınordu (Elazığ Atatürk)

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FutbolHaftanın ProgramıSüperligTFF 1. Lig
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