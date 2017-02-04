GRAFİKLİ - Kupa rekabetine Beşiktaş damgası





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda büyük üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 12 kez eşleşti.

Üç kez final, 4 kez yarı final, 4 kez çeyrek final, bir kez de 4. turda karşı karşıya gelen rakiplerden, ilk 3'ünde Fenerbahçe, son 9'unda ise Beşiktaş turu geçti.





- Toplam 19 maç





Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 12 eşleşmede şimdiye dek 19 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan biri hükmen olmak üzere 3'ünü Fenerbahçe, 11'ini Beşiktaş kazandı, 5 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 20 golle karşılık verdi.





- Fenerbahçe'nin 34 yıllık hasreti





Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında 34 yıla yakın süredir Beşiktaş önünde galip gelemiyor.

Rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamadı.

Fenerbahçe, bu süre içinde Beşiktaş ile yaptığı kupa maçlarından 11'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.





- Son randevu 2009'da





Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yaklaşık 8 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım kupada en son 2008-2009 sezonunda finalde karşılaştı.

İzmir Atatürk Stadı'nda 13 Mayıs 2009 tarihinde yapılan maçı Yusuf Şimşek, Bobo (2) ve Holosko'nun golleriyle 4-2 kazanan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin gollerini ise Güiza ve Alex attı.





- Üç finalde de Beşiktaş güldü





Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006 sezonunda İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.





- Hükmen tescil edilen maç





Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından biri, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 bitti, rövanşta da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2'lik skorla turu geçmeyi bildi.





- Eşleşmeler





Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve turu geçen ekipler şöyle:

1977-1978 Sezonu: 4. Tur (Fenerbahçe)

12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2





1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0





1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)

04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)

18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1





1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0

16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)





1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)

21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1





1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0





1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1





1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1





1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)

22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2

05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1





2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)

03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)





2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)

11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)





2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)

13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2





- Mehmet Ekşi: "Suçu olmayan tek kişi benim"





Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mehmet Ekşi, kupada 1982-1983 sezonundaki eşleşmede yaşananları AA muhabirine anlattı.

Sarı kart cezalısı olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında ilk maçta forma giydiği için Beşiktaş'ın 3-0 hükmen yenilgisinde suçu olmayan tek kişinin kendisinin olduğunu vurgulayan Mehmet Ekşi, şunları kaydetti:

"Burada 3 tane çarpıcı olay söyleyeceğim. Birincisi, benim ismimi ilk 11'e yazan kim? Teknik direktör. Cezalıysam beni niye kadroya yazıyor? İkincisi, hakem raporlarını kim işliyor? Onu da teknik heyet. İdari sorumluların hatası. Üçüncüsü, böyle bir derbide cezalı oyuncuyu magazin basını bile yazar ama tek bir gazetede maçtan önce cezalı olduğum yazmıyor. Bunlar ilginç olanlar. Bu olay benim futbol hayatıma mal oldu. Burada tek suçu olmayan kişi benim. Bana cezalı olduğumu söyleseler, kabul eder ve oynamazdım zaten. Haftalar önce gördüğüm kartı nasıl hatırlayayım ben. Futbolcu olarak gördüğüm kartları aklımda tutmam mümkün değil."

Mehmet Ekşi, yarınki derbi maçla da ilgili görüş belirterek, Beşiktaş'ın şu anda dünyanın her takımını yenebilecek güce sahip olduğunu savundu.

Beşiktaş'ın müthiş bir uyum içinde oynadığını aktaran siyah-beyazlı eski futbolcu, "Beşiktaşlı olarak şu anda takımımın Barcelona bile gelse yenebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın artıları çok fazla duruyor ama Fenerbahçe de güzide bir takım. Şu anda Beşiktaş favori. Çünkü Fenerbahçe'de işler pek iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı.