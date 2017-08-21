GRAFİKLİ - Medipol Başakşehir, Avrupa'da 10. maçına çıkıyor





İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 10. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 9 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı bu turda Sevilla'yı geçerek gruplarda yer almayı hedefliyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.



Tek galibiyetini bu sezon 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda İspanyol rakibi önünde kazanmak istiyor.

Medipol Başakşehir, Sevilla'yı deplasmanda mağlup ederek Avrupa kupalarında dış sahadaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak.









- Medipol Başakşehir'in tur ihtimalleri





Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, her türlü 2 farklı galibiyette turu geçecek. Turuncu-lacivertliler, 2-1'in üzerindeki tek farklı galibiyetlerde de turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek, burada da skorun değişmemesi halinde seri penaltı atışları kullanılacak.

Sevilla ise her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. İspanyol ekibine 1-0'lık mağlubiyet de tur için yeterli olacak.

- Avrupa kupalarındaki maçlar





2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.



2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.



Medipol Başakşehir, bu sezon 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında ise sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuştu.







- En golcü isim Visca





İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 9 maçta fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde ise 15 gol gördü.



Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 3 gol atan Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu. Visca'yı, 2'şer golü bulunan Marcio Mossoro ve Eljero Elia takip ediyor.



Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı.



Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar ile yapılan ikinci maçta Brezilyalı futbolcu Doka, atmıştı.





- Sevilla'nın Türk takımlarıyla maçları





İspanyol ekibi Sevilla'nın, Türk takımları ile oynadığı 4 maçta 3 galibiyeti bulunuyor.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş ile grup aşamasında karşı karşıya gelen Sevilla, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

2007-2008 sezonunda da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, İstanbul'da oynadığı maçtan 3-2 galip ayrılmıştı. İspanya'da ise normal süresi ve uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler penaltılar sonucunda çeyrek finale yükselmişti.

Sevilla, bu sezon da Medipol Başakşehir'i İstanbul'da 2-1 yenmişti.





- Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi





Transferde şu ana kadar 60 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödeyen Sevilla, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

Takımı Arjantinli çalıştırıcı Eduardo Berizzo'ya emanet eden Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği eski oyuncusu Jesus Navas'ın yanı sıra 30 yaşındaki Nolito'yu 9 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine bağladı.



İspanyol temsilcisi, Luis Muriel'i 20, Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 13, Ever Banega'yı 9, Guido Pizarro'yu 6, Sebastien Corchia'yı ise 5 milyon avro karşılığında transfer etti.



Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano'nun Galatasaray'a gitmesine izin veren Sevilla, Iborra'yı Leicester City'ye, Rami'yi Olympique Marsilya'ya, Vitolo'yu da Atletico Madrid'e gönderdi.