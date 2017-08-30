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GRAFİKLİ - Potada Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor

- Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 6 karşılaşma oynanacak - Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçını 1 Eylül Cuma günü İstanbul'da Rusya ile yapacak - Şampiyonaya ilk tur karşılaşmalarının ardından İstanbul'da devam edilecek

GRAFİKLİ - Potada Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor


İSTANBUL (AA) - Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017), yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Bu yıl 40. kez gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma yapılacak.

Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, B Grubu karşılaşmaları İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, C Grubu mücadeleleri Romanya'nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul'da oynanacak.

Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul'da devam edilecek.


- Gruplar


Türkiye'nin D Grubu'nda Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile mücadele edeceği şampiyonada gruplar şöyle:

A Grubu: Polonya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu: Ukrayna, İsrail, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Almanya

C Grubu: Hırvatistan, Çekya, İspanya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: Türkiye, Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya, Belçika


- İlk maçlar


Avrupa Şampiyonası'nda A ve B gruplarında ilk maçlar yarın, C ve D gruplarında ise 1 Eylül Cuma günü oynanacak.

Tarihinde 24. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Türkiye A Milli Basketbol Takımı, organizasyondaki ilk maçını 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de Rusya ile yapacak.

EuroBasket 2017'de ilk maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Grubu (Helsinki):

13.45 Slovenya-Polonya

16.30 İzlanda-Yunanistan

20.00 Fransa-Finlandiya

B Grubu (Tel Aviv):

15.45 Almanya-Ukrayna

18.30 Litvanya-Gürcistan

21.30 İtalya-İsrail

1 Eylül Cuma:

C Grubu (Cluj Napoca):

15.00 Macaristan-Hırvatistan

17.45 İspanya-Karadağ

20.30 Romanya-Çekya

D Grubu (İstanbul):

14.15 Belçika-Büyük Britanya

17.00 Sırbistan-Letonya

21.00 Türkiye-Rusya


- Türkiye'nin maç programı


A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:

1 Eylül Cuma:

21.00 Türkiye-Rusya

2 Eylül Cumartesi:

21.00 Büyük Britanya-Türkiye

4 Eylül Pazartesi:

21.00 Sırbistan-Türkiye

5 Eylül Salı:

21.00 Türkiye-Belçika

7 Eylül Perşembe:

20.45 Letonya-Türkiye


- Turnuva formatı


Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.

İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.

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2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBasketbolEuroBasket 2017Türkiye
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