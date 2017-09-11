GRAFİKLİ - Potada çeyrek final heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final turu, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Grup maçlarının ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda devam edilen şampiyonada, yarın çeyrek finalde Almanya-İspanya ve Slovenya-Letonya maçları yapılacak.
Organizasyonda 13 Eylül Çarşamba günü Yunanistan-Rusya, İtalya-Sırbistan çeyrek final müsabakaları oynanacak.
Rakiplerini geçen takımlar, 14-15 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.45 Almanya-İspanya
21.30 Slovenya-Letonya
13 Eylül Çarşamba:
18.45 Yunanistan-Rusya
21.30 İtalya-Sırbistan