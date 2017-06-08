GRAFİKLİ - Potada tarihi final





İSTANBUL (AA) - ALİM TUNÇAY - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın başlayacak play-off final serisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, karşı karşıya gelecek.

Ligde 1983-1984 sezonunda başlayan play-off sisteminde iki ekip, ilk kez finalde birbirlerine rakip oldu.

Son şampiyon Fenerbahçe, ligde 7 kez mutlu sona ulaştı.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşıp, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyon olup tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Sports Arena'daki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, geçen sezon da play-off final serisinde Anadolu Efes'i 4-2 geçerek, 7. şampiyonluğunu elde etti.





- Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var







Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu kazandı.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak, ligde ikinci kez şampiyon oldu.







- Rekor Anadolu Efes'te





Anadolu Efes, 13 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, 8 sezondur şampiyonluğa hasret kaldı.





- Galatasaray 5 kez şampiyon oldu





Galatasaray'ın müzesinde 5 lig şampiyonluğu kupası var.

Sarı-kırmızılılar, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe'yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.

Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit'e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray Liv Hospital, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.





- Eczacıbaşı hala ikinci sırada





Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı ise Anadolu Efes'in ardından 8 şampiyonlukla en fazla şampiyonluğa ulaşan ikinci takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.





- İlk şampiyon Altınordu





1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu play-off maçlarının ardından belirlendi.

Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.





- Şampiyonlar





Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 50 yılın şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon

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1966-1967 Altınordu

1967-1968 İTÜ

1968-1969 Galatasaray

1969-1970 İTÜ

1970-1971 İTÜ

1971-1972 İTÜ

1972-1973 İTÜ

1973-1974 Muhafızgücü

1974-1975 Beşiktaş

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Eczacıbaşı

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Efes Pilsen

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Efes Pilsen

1983-1984 Efes Pilsen

1984-1985 Galatasaray

1985-1986 Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe

1991-1992 Efes Pilsen

1992-1993 Efes Pilsen

1993-1994 Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor

1995-1996 Efes Pilsen

1996-1997 Efes Pilsen

1997-1998 Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ

1999-2000 TOFAŞ

2000-2001 Ülkerspor

2001-2002 Efes Pilsen

2002-2003 Efes Pilsen

2003-2004 Efes Pilsen

2004-2005 Efes Pilsen

2005-2006 Ülkerspor

2006-2007 Fenerbahçe Ülker

2007-2008 Fenerbahçe Ülker

2008-2009 Efes Pilsen

2009-2010 Fenerbahçe Ülker

2010-2011 Fenerbahçe Ülker

2011-2012 Beşiktaş Milangaz

2012-2013 Galatasaray Medical Park

2013-2014 Fenerbahçe Ülker

2014-2015 Pınar Karşıyaka

2015-2016 Fenerbahçe





