GRAFİKLİ - Sporda efsanelerin veda yılı 2016





İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Spor dünyasında 2016, birçok efsane ismin yaşamını yitirdiği yıl olarak akıllarda yer etti.

Kariyerleri boyunca yakaladıkları başarılardan sonra efsane olarak nitelendirilen ABD'li boksör Muhammed Ali, ABD'li golfçü Arnold Palmer ve Hollandalı futbolcu Johan Cruyff, 2016 yılında hayata veda eden efsane sporcular oldu.

Eski FIFA Başkanı Joao Havelange ve Dünya Kupası'nın tasarımcısı Silvio Gazzaniga, Brezilyalı futbolcu Carlos Alberto ve İtalyan oyuncu Cesare Maldini ile uçak kazası geçiren Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve futbolcuları da spor dünyasının 2016'daki kayıpları arasında yer aldı.





- Muhammed Ali





Birçok otorite tarafından tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks şampiyonu olarak kabul edilen Muhammed Ali, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti.

4 Haziran'da yaşamını yitiren Muhammed Ali'nin cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Yusuf İslam, Mike Tyson ve Will Smith gibi siyaset, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Gerek sporculuğu gerek politik duruşuyla adından en çok söz ettiren sporcular arasında bulunan Muhammed Ali, kariyeri boyunca çıktığı 61 karşılaşmanın 56'sını kazanırken, bunların 37'sini nakavtla tamamladı.

Eldivenlerini 39 yaşında asmasına rağmen sosyal kişiliğiyle her dönem popülerliğini koruyan efsanevi boksör, hayatı boyunca ölümcül hastalıklara yakalanan çocukların tedavisi gibi birçok sosyal duyarlılık gerektiren projede yer alarak yardıma muhtaç kişilerin yanında bulundu.

Engelli sporcuların olimpiyatlarda yer alması için de mücadele veren Ali, Fas ve Meksika gibi ülkelere giderek maddi yönden yardıma muhtaç insanlarla da bizzat ilgilendi. Birleşmiş Milletler, sosyal sorumlulukları nedeniyle 1998'de Muhammed Ali'yi "Barış Elçisi" seçti.





- Johan Cruyff





"Total futbol" ve "tiki-taka" adı verilen oyun anlayışlarını hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yaptığı Ajax ve Barcelona'da en iyi şekilde uygulayarak efsaneleşen Johan Cruyff, 68 yaşındayken futbol dünyasında iz bırakan bir kariyerle hayata gözlerini yumdu.

Uzun süre akciğer kanseri tedavisi gören ve 24 Mart'ta hayatını kaybeden Cruyff için düzenlenen sade cenaze törenine efsane futbolcunun eşi, çocukları ve aile yakınları katıldı.

Futbol dünyasından Lionel Messi, Pele, Diego Armando Maradona, Zinedine Zidane gibi isimlerin yanı sıra birçok kulüp de Cruyff için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barcelona Kulübü, birçok kupa zaferi yaşayan, 14 numaralı formayla özdeşleşen ve "Cruyff dönüşü" adı verilen çalımı futbol dünyasına kazandıran Cruyff adına Camp Nou'da taziye köşesi açtı.





- Carlos Alberto





Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya'nın kaptanı ve efsane futbolcu Pele'nin takım arkadaşı Carlos Alberto, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kalp krizi nedeniyle 25 Ekim'de hayatını kaybeden Carlos Alberto, kariyerinin büyük bölümünü ülkesinde Santos'ta geçirdi.

Jenerasyonunun en iyi defans oyuncuları arasında gösterilen Carlos Alberto, 1970 Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 4-1 mağlup ettikleri maçta attığı golle de hafızalara kazındı.





- Cesare Maldini





Milan efsanesi İtalyan Cesare Maldini, 3 Nisan'da 84 yaşındayken yaşamını yitirdi.

İtalyan futboluna damga vuran diğer bir isim Paolo Maldini'nin babası olan Cesare, Milan formasıyla 4 İtalya Ligi şampiyonluğu, bir de UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.





- Joao Havelange





Eski FIFA Başkanı Joao Havelange, 16 Ağustos'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 100 yaşındayken hayata veda etti.

Gençliğinde yüzme ve sutopu branşlarında olimpiyatlara katılan Havelange, FIFA'daki 1974 ve 1998 yılları arasındaki 24 senelik başkanlık döneminde birçok ilke imza attı.

Bunlardan en önemlisi FIFA Dünya Kupası'nda 16 olan ülke sayısını 32'ye çıkarması oldu. Ayrıca FIFA Kadınlar Dünya Kupası organizasyonu da Brezilyalı futbol adamının başkanlık döneminde düzenlendi.





- Arnold Palmer





Golfün özel kulüplerden çıkarak kitlelere yayılmasında başrol oynayan, "Kral" lakaplı ABD'li Arnold Palmer, kalp rahatsızlığı nedeniyle 87 yaşında hayata veda etti.

Palmer, kariyerinde 7'si büyük turnuvalarda olmak üzere Amerika Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) tarafından düzenlenen şampiyonalarda 62 zafere ulaştı.

ABD Başkanı Barack Obama, yıldız golfçüler Tiger Woods ve Rory McIlroy gibi siyaset ve spor dünyasından birçok isim, 26 Eylül'de vefat eden Palmer için taziye dileklerini paylaştı.





- Chapecoense Futbol Takımı





Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve futbolcuları, Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.

Sudamericana Kupası finaline giden Chapecoense takımının da içinde bulunduğu uçak, 29 Kasım'da Kolombiya'nın Medellin kentinde dağlık araziye düştü ve 71 kişi öldü.

Kazanın ardından Chapecoense, finaldeki rakibi Atletico Nacional'in talebiyle Sudamericana Kupası'nın şampiyonu ilan edildi.





- Turgay Şeren





Galatasaray'ın efsane kalecisi ve milli takım kaptanı Turgay Şeren, 7 Temmuz'da 84 yaşında vefat etti. 15 Mayıs 1932'de Ankara'da dünyaya gelen Şeren, futbola İstanbul Futbol Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da başladı. 18 yıllık futbolculuk kariyerinin tamamını Galatasaray'da geçiren Şeren, 5 kez 21 yaş altı, 46 kez de A takım olmak üzere toplam 51 milli maça çıktı. Şeren'e, 17 Haziran 1951'de deplasmanda Batı Almanya ile oynanan ve ay-yıldızlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında yaptığı kurtarışlar sonrasında "Berlin Panteri" lakabı takıldı.







- Suat Mamat





Türk futbolunun bir başka efsane isimlerinden Suat Mamat, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuğu döneminde Bakırköy Sümerspor ve Ankara Demirspor formları giydikten sonra 1952'de Galatasaray'a transfer olan Suat Mamat, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 11 yılda efsaneler arasına girmeyi başardı.

A Milli Takım formasını 26 kez giyen Suat Mamat, Türkiye'nin Dünya Kupası finalleri tarihindeki ilk golüne de imza attı.





- Müzahir Sille





Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Müzahir Sille, 85 yaşında hayata veda etti. İstanbul'da, yaklaşık iki ay yoğun bakımda kalan ve kalp yetmezliği nedeniyle 17 Mayıs'ta vefat eden Sille, 1960 Roma Olimpiyat Oyunları'nda 62 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandı.





- Bülent Eken





Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Eken, 25 Temmuz'da 92 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Eken, 13 kez A Milli Takım forması giydi. İtalya'da teknik direktörlük eğitimi alan Bülent Eken, 1963 yılında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı, ayrıca Galatasaray, Karşıyaka, Göztepe, Altay, İzmirspor, Vefa, Adanaspor, Orduspor ve Rizespor'da görev aldı.

