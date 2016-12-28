GRAFİKLİ - Süper Lig'in istikrarlı futbolcuları

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 14 futbolcu tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyerek, istikrarlı bir performans sergiledi.

Ligde 2016-2017 sezonunun geride kalan bölümünde 396 futbolcu forma şansı buldu. Bu futbolcuların 14'ü tüm maçlarda son düdüğe kadar görev yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor ve Trabzonspor'dan birer, Gençlerbirliği ve Bursaspor'dan ikişer futbolcu, 16 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı.





- Kaleciler teknik adamların gözdesi oldu





Süper Lig'in 16 haftalık ilk periyodunda teknik direktörlerin vazgeçemediği 14 futbolcunun yarısını kaleciler oluşturdu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, lig maçlarında kaleyi sadece Volkan Demirel'e emanet etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de kalede Fernando Muslera'yı tercih ederken, ligde Cenk Gönen'e şans vermedi.

Beşiktaş'ta tüm maçlarda ilk 11'de 90 dakika forma giyen futbolcu bulunmazken, Trabzonspor'un vazgeçilmez ismi de kaleci Onur Kıvrak oldu.

Ligin ilk yarısını 36 puanla lider bitiren Medipol Başakşehir'de de istikrarıyla file bekçisi Volkan Babacan öne çıktı.

Gençlerbirliği'nde 16 haftada görev yapan teknik direktörler İbrahim Üzülmez ve Ümit Özat, kaleci Johannes Hopf ile stoper Ahmet Çalık'tan vazgeçmedi.

Bursaspor'da kaleci Harun Tekin ile Aziz Behich de maçların tamamında 90'ar dakika görev aldı.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Atiker Konyasporlu Serkan Kırıntılı da teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözdesi oldu.





- Bin 440 dakika sahada kaldılar





Akhisar Belediyespor'da Caner Osmanpaşa, Antalyaspor'da Ondrej Celustka, Kardemir Karabükspor'da Iasmin Latovlevici, Kasımpaşa'da Titi ve Osmanlıspor'da Numan Çürüksu da 16 haftada toplam bin 440 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünde tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen futbolcular şunlar:

Futbolcu Takım Caner Osmanpaşa Akhisar Belediyespor Ondrej Celustka Antalyaspor Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor Harun Tekin Bursaspor Aziz Behich Bursaspor Volkan Demirel Fenerbahçe Fernando Muslera Galatasaray Ahmet Çalık Gençlerbirliği Johannes Hopf Gençlerbirliği Iasmin Latovlevici Kardemir Karabükspor Titi Kasımpaşa Volkan Babacan Medipol Başakşehir Numan Çürüksu Osmanlıspor Onur Kıvrak Trabzonspor