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GRAFİKLİ - Süper Lig'in vazgeçilmezleri

- Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 492 futbolcunun sadece 4'ü tüm müsabakalarda forma giydi - Galatasaray'dan Muslera, Bursaspor'dan Harun Tekin, Medipol Başakşehir'den Visca ve Antalyaspor'dan Celustka, ligdeki 34 maçta da görev almayı başardı

GRAFİKLİ - Süper Lig'in vazgeçilmezleri


İSTANBUL (AA) - ELİF NUR ÇOLAK - Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda sadece 4 futbolcu tüm maçlarda sahaya çıkma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonda ligde yer alan 18 takımdan 492 futbolcu sahaya çıktı. Bu futbolculardan sadece 4'ü tüm müsabakalarda forma giydi.

Galatasaraylı Fernando Muslera, Bursasporlu Harun Tekin, Medipol Başakşehirli Edin Visca ile Antalyasporlu Ondrej Celustka, bu sezon oynanan 34 karşılaşmada da teknik direktörlerinden forma şansı buldu.


- Muslera ve Harun bütün maçlarda 90 dakika oynadı


Kaleciler Fernando Muslera ve Harun Tekin, Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan oyuncular oldu.

Ligdeki maçların tamamında da doksanar dakika sahada kalan Muslera ve Harun, 3 bin 60'ar dakika görev yaptı.

Galatasaray'da 6. sezonunu tamamlayan Fernando Muslera, görev yaptığı müsabakalarda rakip takımların 39 golüne engel olamadı. Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ise ligdeki karşılaşmalarda kalesinde 58 gol gördü.


- En fazla maça çıkan hücum oyuncusu Visca


Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Süper Lig'de bu sezon 34 maçta görev yapan tek hücum oyuncusu olarak dikkati çekti.

Ligdeki 34 maçın 32'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Visca, 2 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil edildi.

Turuncu-lacivertli takım adına ligde 8 kez ağları havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 bin 903 dakika süre aldı.


- Celustka'nın istikrarlı performansı


Antalyasporlu futbolcu Ondrej Celustka, bu sezon Süper Lig'deki tüm maçlarda görev alan 4 futbolcudan biri oldu.

Çek futbolcu ligdeki tüm maçlara ilk 11'de başlarken, sadece bir müsabakanın 70. dakikasında yerini başka bir arkadaşına bıraktı.

İstikrarlı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan Celustka, 3 bin 40 dakika sahada kaldı.

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