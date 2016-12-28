GRAFİKLİ - TFF 1. Lig'de 9 futbolcu formasını çıkarmadı





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu ilk bölümünde 413 futbolcu forma giyerken 9 isim tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı.

TFF 1. Lig'de ilk 16 haftalık periyotta 413 futbolcu şans buldu. Adana Demirspor'da 30 oyuncu forma giyerken, Balıkesirspor ve Samsunspor'da ise 20'şer futbolcu sahaya çıktı.

Bu takımların dışında Büyükşehir Gaziantepspor, Elazığspor ve Evkur Yeni Malatyaspor 21, Giresunspor, Mersin İdmanyurdu ile Ümraniyespor 22, Altınordu, Bandırmaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Şanlıurfaspor ve Sivasspor 23, Boluspor 24, Denizlispor 25 ve Manisaspor ise 27 futbolcuyla mücadele etti.





- Formalarını çıkarmayanlar





İlk 16 haftada 8 takımda 9 futbolcu 16 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Bu futbolcular ve takımları şöyle:

Emrullah Şalk (Adana Demirspor), Andrija Vukovic (Balıkesirspor), Adam Stachowiak (Büyükşehir Gaziantepspor), Ruud Jorge Boffin (Eskişehirspor), Eser Altın (Giresunspor), Günay Güvenç, Leo Schwechlen (Göztepe), Nikolay Mihaylov (Mersin İdmanyurdu), Ousmane Ndiaye (Samsunspor).





- En genci Altınordu





İlk bölümde 24,6 yaş ortalamasıyla mücadele eden Altınordu'nun en genç ekip olduğu ligde, İzmir temsilcisini Samsunspor (24,9) ile Manisaspor (25,6) takip etti. 29,4 yaş ortalaması yakalayan Sivasspor'u ise Giresunspor (29) ve Büyükşehir Gaziantepspor (28,6) izledi.

Altınordu'nun 7, 8 ve 9. haftalarda mücadele ettiği takımları 23,7 ortalamayla ligin en genç kadroları olurken Sivasspor ise 3. ve 15. hafta müsabakalarında sahaya 30,3 yaş ortalamaları olan takımları sürdü.





- En genç isim





Ligin en genç oyuncusu Adana Demirspor'da 1 maçta mücadele eden 19 Ocak 2001 doğumlu Özgür Ortaç, en tecrübeli isim ise 38 yaşındaki Evkur Yeni Malatyaspor kalecisi Vedat Kapurtu oldu.

TFF 1. Lig'de takımların yaş ortalamaları şöyle:

Takımlar Yaş Ort. Altınordu 24,6 Samsunspor 24,9 Manisaspor 25,6 Bandırmaspor 25,8 Denizlispor 25,9 Boluspor 26,2 Balıkesirspor 26,3 Mersin İdmanyurdu 26,7 Göztepe 26,8 Elazığspor 27,3 Eskişehirspor 27,4 Ümraniyespor 27,6 Adana Demirspor 27,6 Evkur Yeni Malatyaspor 28,2 B.Şehir Gaziantepspor 28,6 Giresunspor 29 Sivasspor 29,4



