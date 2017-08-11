GRAFİKLİ - Türk atletizminin gururu Guliyev





İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede 20.09'luk zamanıyla altın madalyaya uzanan milli atlet Ramil Guliyev, Türkiye'nin gururu oldu.

Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını kazandıran Azerbaycan asıllı sporcu, milli formayla başarı grafiğini en üst noktaya çıkardı ve kariyer basamaklarına emin adımlarla tırmanmayı sürdürdü.

16. Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi bu alanda sadece bir gümüş ve bir bronz madalyası bulunan Türkiye, Yasmani Copello Escobar ile erkekler 400 metre engellide ikinci olup, ardından Ramil Guliyev'le erkekler 200 metrede şampiyonluğa ulaşarak tarihinin en başarılı organizasyonuna imza attı.

Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2003 yılında Paris'te düzenlenen organizasyonunu, Süreyya Ayhan ile kadınlar 1500 metre kategorisinde gümüş, 2009 yılında Berlin'de düzenlenen organizasyonunu ise Karin Melis Mey ile kadınlar uzun atlamada bronz madalya ile tamamlamıştı.

Öte yandan, 2007'de Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen şampiyonayı 10 bin metrede ikinci tamamlayan milli atlet Elvan Abeylegesse'nin gümüş madalyası, daha sonra yasaklı madde kullandığının tespit edilmesi üzerine geri alınmıştı.





- Azerbaycan'da parladı





Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya gelen Ramil Guliyev, 2007 yılından itibaren uluslararası arenada kendisini göstermeye başladı.

Çekya'nın Ostrava kentinde 2007 yılında düzenlenen Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası 200 metrede gümüş madalya kazanarak adından söz ettirmeye başlayan Guliyev, aynı yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali'ni 200 metrede altın, 100 metrede ise gümüş madalya ile tamamlamayı başardı.

Guliyev, 2009 yılı Avupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nı 200 metrede altın, 100 metrede gümüş, 2009 Yaz Üniversite Oyunları'nı ise 200 metrede altın madalya kazanarak tamamladı ve adının dünyanın zirvesine yazdıracağı günlerin sinyalini verdi.





- Türkiye'de zirveye çıktı





Ramil Guliyev, 2010 yılında Fenerbahçe Kulübünün sporcusu olup, 2011 yılında da Türk vatandaşlığına geçerken, bu durum iki ülke federasyonları arasında soruna neden oldu.

Azerbaycan Atletizm Federasyonunun izin vermemesi nedeniyle, tüm çabalara karşın 2012 Londra Olimpiyatları'nda milli formayı giyemeyen Guliyev, 2013 yılından itibaren uluslararası organizasyonlarda Türkiye adına yarışmaya başladı.

İlk olarak 2013 yılında Mersin'de organize edilen Akdeniz Oyunları'nda milli formayla boy gösteren Guliyev, 100 metre ve 200 metre yarışlarında gümüş madalyaya uzandı.

Guliyev, Çin'in Gwangju kentinde gerçekleştirilen 2015 Yaz Üniversite Oyunları'nı 100 metre ve 200 metrede bronz madalya ile tamamlarken, geride kalan yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ise 200 metrede gümüş madalya kazandı.

Milli atlet için 2017 yılı kariyerinin en iyi dönemi olarak dikkati çekti. Ramil Guliyev, bu sene içinde İslami Dayanışma Oyunları'nda 100 metrede ve Avrupa Takım Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası'nda da 200 metrede altın madalyaya uzanmayı bildi.

Ramil Guliyev'in Türkiye adına yarıştığı önemli uluslararası atletizm organizasyonlarında aldığı başarılı dereceler şöyle:

Yıl Organizasyon Yer Kategori Derece

2013

Akdeniz Oyunları Mersin 100 metre 2. 200 metre 2. 2015 Yaz Üniversite Oyunları Gwangju 100 metre 3. 200 metre 3. 2016 Avrupa Şampiyonası Amsterdam 200 metre 2. 2017 İslami Dayanışma Oyunları Bakü 100 metre 1. Avrupa Takım Şampiyonası Lille 200 metre 1. Dünya Şampiyonası Londra 200 metre 1.





- Usain Bolt'un koltuğuna oturdu





16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı 200 metrede zirvede tamamlayan Ramil Guliyev, Usain Bolt'un ardından bu alanın bir numaralı ismi olmayı başardı.

Dünya atletizminin efsane isimlerinden olan ve Dünya Şampiyonası'nın ardından aktif sporculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Usain Bolt sonrası, 200 metrenin yeni yıldızının kim olacağı merakla beklenirken, Guliyev aldığı sonuçla tüm dünyanın dikkatini çekti.

Guliyev, Usain Bolt'un üst üste 4 kez adını zirveye yazdırdığı 200 metrede, son dünya şampiyonu unvanını aldı.