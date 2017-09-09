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GRAFİKLİ - Türkiye, çeyrek final için sahada

- A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşılaşacak - Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak

GRAFİKLİ - Türkiye, çeyrek final için sahada


İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.

Şampiyonanın ilk turunda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Büyük Britanya'yı 84-70, Belçika'yı 78-65 mağlup etti. Milliler, Rusya'ya 76-73, Sırbistan'a 80-74, Letonya'ya 89-79 yenildi, grup dördüncüsü olarak son 16 turuna yükseldi.

Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan İspanya ise mücadele ettiği C Grubu'nda sırasıyla Karadağ'ı 99-60, Çekya'yı 93-56, Romanya'yı 91-50, Hırvatistan'ı 79-73, Macaristan'ı 87-64 mağlup etti. İspanya, grupta lider olarak son 16 turuna çıktı.

Türkiye ile İspanya eşleşmesinden galip çıkacak takım, çeyrek finalde, Almanya-Fransa maçının kazananı ile karşılaşacak.

Şampiyonanın son 16 turunda yarın saat 12.30'da Letonya-Karadağ, 15.15'te Sırbistan-Macaristan, 21.30'da da Hırvatistan-Rusya müsabakaları oynanacak.

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2017 Avrupa ŞampiyonasıA Milli Basketbol TakımıİspanyaSon 16 Turu
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