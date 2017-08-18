GRAFİKLİ - Yanal, Kocaman'a karşı üstün





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Süper Lig'de 20 Ağustos Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Trabzonspor'un teknik direktörleri arasındaki rekabette, Ersun Yanal'ın Aykut Kocaman'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Kocaman'la farklı takımlarla 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Yanal'ın ekipleri, Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 9 galibiyet aldı. Kocaman ise Yanal'ın ekipleri karşısında takımlarıyla 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 6 maçta da berabere kaldı.

Yanal ve Kocaman'ın karşı karşıya geldiği ilk maç 3 Kasım 2001'de yapıldı. Yanal'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Kocaman'ın İstanbulspor'u karşısında 2-1 galip geldi.

Daha sonraki yıllarda Yanal, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'un, Kocaman ise Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin başında birbirleriyle rekabete girdi.

Kocaman ve Yanal, 16 yıl önce başlayan rekabette yarın 20. randevuya çıkacak.





- Yanal'ın Kadıköy'de lig galibiyeti yok





Ersun Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la Süper Lig'de Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 karşılaşmada 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'deki tek galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı. Gençlerbirliği'yle 17 Mart 2004'te Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'e gelen Yanal, Fenerbahçe karşısında 4-2 kazandı.

Yanal, 2012-2013 sezonunda Eskişehirspor'la Türkiye Kupası maçı için geldiği Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik sonucu penaltılara giden karşılaşmayı kaybetmişti.

Yanal'ın takımları toplamda Kadıköy deplasmanında 12 maçta 6 yenilgi, 5 beraberlik ve 1 galibiyet yaşadı.





- Trabzonspor'la Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyet





Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde bir kez kazandı.

Yanal'ın çalıştırdığı bordo-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında ligde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 2 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sona erdi. Bordo-mavili ekip Yanal'ın dönemlerinde Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyetini (2-0) Trabzon'da 10 Mayıs 2008'de elde etti.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başında Kadıköy deplasmanında çıktığı 4 maçta, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.





- Kocaman'ın Trabzonspor karnesi





Aykut Kocaman, 16 yıllık teknik adamlık kariyerinde çeşitli takımlarda Trabzonspor'a 35 kez rakip oldu.

İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin başında 29 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası maçında bordo-mavililerle karşılaşan Kocaman'ın takımları, bu müsabakalarda 13 galibiyet elde etti, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Kocaman, Fenerbahçe'nin başında ise Trabzonspor'a karşı yarın 10. sınavını verecek. Bu maçlarda Kocaman'ın çalıştırdığı sarı-lacivertliler, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.