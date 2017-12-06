Grandmedical Manisaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı





MANİSA (AA) - Grandmedical Manisaspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı.

Tarık Almış Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke, koordinasyonunda çalışmalara başlayan Grandmedical Manisaspor'da sarı kart cezalısı Axel Meye ve sakatlığı bulunan Mehmet Enes Sığırcı antrenmana katılmadı. Tedavileri devam eden Daniel Dimov ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Tekke, her maçın kendileri için önemli olduğunu ve 3 puan hedefiyle sahaya çıktıklarını söyledi.

Altınordu maçının kendileri için önemli olduğunu belirten Tekke, "Bizim için her maç çok önemli. Önümüzdeki Altınordu maçına bakmamız gerekiyor. Genç oyunculardan kurulu, çok dinamik bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Evimizde oynuyoruz. Her maçta olduğu gibi 3 puan için oynayacağız." diye konuştu.

Tekke, takımın yaşadığı finansal sorunlardan dolayı silinen puanları telafi etmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her şey çok iyiymiş gibi davranmaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veren oyuncular saygıyı hak ediyorlar. Bu sıkıntıların içerisinde duygu yoğunluğunu yakalamak gerçekten çok zor. Elinizde olan bir şey değil. Yarın ne olacağını da göremiyoruz. Fakat buna rağmen sahanın içerisinde bu duyguyu görmek istiyorum. İstediğim şey zor. Şu ana kadar oyuncularım bunu başardılar. Futbolda saha içerisinde yapılan her anın insanın futbol hayatını hatta normal hayatını bile çok etkilediğini görüyoruz. Bizim adımız profesyonel ise bunu da sahada göstererek gereğini yapmalıyız."



Manisa milletvekilleri, belediye ve oda başkanlarının Manisaspor için bir araya gelmesinin önemine değinen Fatih Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Manisaspor önemli bir camia. Takım halinde bir takım sıkıntılara rağmen bir mücadele ortaya koyuyoruz. Üst sıralara yükselmek açısından iyi bir konumdayız. Dolayısı ile bunu kullanalım. Futbol önemlidir. Manisaspor da Manisa şehri için önemlidir. Buna, sadece ben ve futbolcularım değil, sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlar, iş adamları da inansın. Saygıyı hak eden bir mücadelenin içerisindeyim. Ne olursa olsun devam ettirmeye çalışacağım. Hile, yalan ve dolanın olduğu yerde beni göremeyeceksiniz."