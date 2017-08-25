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Grasshopper'da Murat Yakın dönemi

İsviçre 1. Futbol Ligi ekiplerinden Grasshopper, Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ı takımın başına getirdi.

Grasshopper'da Murat Yakın dönemi

CENEVRE (AA) - İsviçre 1. Futbol Ligi ekiplerinden Grasshopper, Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ı takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 42 yaşındaki Murat Yakın ile yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandığı ve teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.

Yakın, daha önce görev aldığı İsviçre'nin Basel takımında 2012-13 ile 2013-14 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı. İsviçre temsilcisi, Avrupa Ligi'nde ise 2012-13 sezonunda yarı final, 2013-14 sezonunda çeyrek finale kalmıştı.

Türk asıllı teknik direktör, Basel'den ayrıldıktan sonra Rusya'nın Spartak Moskova takımını da çalıştırmıştı.

Grasshopper, 10 takımlı İsviçre Süper Ligi'nde 5. haftanın ardından 4 puanla 9. sırada bulunuyor.

Muhabir: Fatih Erel

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