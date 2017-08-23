Grekoromen Güreş Milli Takımı yurda döndü





İSTANBUL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.

Paris'ten hareket eden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen milli kafile, çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninde İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Grekoromen Güreş Milli Takımı Koordinatörü Ata Karataş ve bazı yetkililer yer aldı.

Şampiyonada 130 kiloda altın madalya kazanarak ikisi üst üste olmak üzere üçüncü kez dünya şampiyonluğunu elde eden Rıza Kayaalp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Paris'te bayrağımızı göndere çektirdiğimiz ve İstiklal Marşımızı dinlettiğimiz için çok gururluyuz." dedi.

Katıldığı yedi dünya şampiyonasının hepsinde madalya kazandığını ifade eden Rıza Kayaalp, şöyle devam etti:

"Dünya şampiyonalarında 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyam vardı. Burada kürsünün zirvesine çıkarak 3. altın madalyamı elde ettim. Çok sevinçliyim. Final maçının olduğu gün üzerimde büyük bir stres vardı ama Allah'a şükürler olsun ki İstiklal Marşı'nı dinlerken o stresi attım. İnşallah bundan sonra yeni şampiyonluklar elde etmek istiyorum. Kariyerimi tamamlayana kadar bu yeteneğimi ülkem için kullanmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayımı 10, dünya şampiyonalarındakini ise 5 yapmak istiyorum. Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğünün yanına bir de altın madalya eklemeyi hedefliyorum."

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine her zaman destek verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Paris'e gitmeden önce bizden şampiyonluk sözü aldı. Madalya kazandıktan sonra da terimiz soğumadan bizi aradı. Biz de Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tuttuğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.





- Metehan Başar: "Türk halkına bu sevinci yaşattığımız için mutluyuz"





Turnuvada 85 kiloda altın madalyanın sahibi olan Metehan Başar, "İlk defa dünya şampiyonu oldum. İnşallah devamı gelir. Çok iyi müsabakalar yaptık. Takım halinde dünya üçüncüsü olduk. Türk halkına bu sevinci yaşattığımız için mutluyuz." diye konuştu.

En büyük hedefinin Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda derece elde etmek olduğunu kaydeden milli güreşçi, "İnşallah Tokyo'da da kürsünün zirvesinde yer almak istiyorum. Annem, babam, kardeşlerim ve yakınlarım buraya beni karşılamaya geldi. Ben de onlara altın madalya getirdiğim için çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.





- Atakan Yüksel: "Ülkeme madalya kazandırdığım için çok sevinçliyim"





Organizasyonda 66 kiloda bronz madalya elde ederek dünya şampiyonalarındaki ilk derecesine sahip olan milli güreşçi Atakan Yüksel, altın madalyayı kıl payı kaçırdığını dile getirerek, "Bronz madalya almayı başardım. Ülkeme madalya kazandırdığım için çok sevinçliyim." şeklinde konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak altın madalyaya ulaşmak istediğini vurgulayan Atakan Yüksel, serbest güreş müsabakalarıyla devam eden şampiyonada milli takımın İstiklal Marşı'nı okutmaya devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.