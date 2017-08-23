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Griezmann'a iki maç ceza

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'a, iki maçtan men ve para cezası verildi.

Griezmann'a iki maç ceza

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'a, iki maçtan men ve para cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin ilk haftasında oynanan Girona-Atletico Madrid maçının 67. dakikasında kırmızı kart gören ve karşılaşmanın hakemine aşağılayıcı ifadeler kullanan 26 yaşındaki Fransız futbolcuya 2 maçtan men ve 600 avro para cezası verildiği bildirildi.

Atletico Madrid Kulübünün karara 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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Anahtar Kelimeler:
Antoine GriezmannFutbolİspanya Futbol LigiJuan Martinez MuneraSpor
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