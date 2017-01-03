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Guardiola kariyerine ara verecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kariyerine ara vereceğini ve uzun yıllar takım çalıştırmayacağını söyledi.

Guardiola kariyerine ara verecek

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinin süresine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin son yıllarına yaklaştığını vurgulayan 45 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, "Manchester City'de önümüzdeki 3 sezon veya biraz daha fazla bir süre görevime devam edeceğim. Sonraki süreçte 60-65 yaşlarıma kadar yedek kulübesinde oturmayacağım." diye konuştu.

Emekliliğe hazırlandığını belirten Pep Guardiola, "Elveda sürecinin şimdiden başladığını hissediyorum. Teknik direktörlük kariyerimin sonuna geldiğime eminim. City, çalıştırdığım son takımlardan birisi olacak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine futbolculuğu döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı İspanya temsilcisi Barcelona'da başlayan Guardiola, görev aldığı 4 sezonda üç lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa kaldırdı. 2013'te Alman devi Bayern Münih'e geçen İspanyol teknik adam, burada da üç lig şampiyonluğu ve bir UEFA Süper Kupası kazanmasının ardından sezon başında Manchester City'ye geçti.


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