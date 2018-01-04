Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi arzu yıldız Eto
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi

Guduric'ten 'Obradovic'e övgü

Fenerbahçe Doğuş'un sezon öncesi Kızılyıldız'dan transfer ettiği Sırp basketbolcu Marko Guduric, takımın başantrenörü Zeljko Obradovic'ten övgüyle bahsederek, "Eğer Obradovic'in dediklerini yaparsanız, kesinlikle hata yapmazsınız." dedi.

Guduric'ten 'Obradovic'e övgü

BELGRAD (AA) - Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Marko Guduric, ülkesindeki "Sport Klub" televizyon kanalına verdiği röportajda, sarı-lacivertli takıma geldiği ilk günden beri hiçbir sorun yaşamadığını belirterek, "Kendimi buraya ait gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki genç basketbolcu, Kızılyıldız gibi Fenerbahçe Doğuş'ta da baskının büyük olduğunu dile getirerek, "Kızılyıldız'da baskıya alışkındım. Baskı burada da var. Bazı şeylerin nasıl işlediğini, Zeljko'nun benden ne istediğini anlattılar. Burada organizasyon harika. Oyuncular sadece sahaya odaklanabiliyor." diye konuştu.

Obradovic'ten her gün yeni bir şey öğrendiğini söyleyen Guduric, "Zeljko kendini işine adamış biri. Detaylara çok dikkat ediyor. Henüz çok fazla antrenörle çalışmadım ancak detayların Obradovic'i farklı kıldığını söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Guduric, Obradovic ile sürekli kendi oyunu hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Savunma anlamında bazı görevleri yerine getirdiğimi düşünüyorum. Hücum anlamında ise Kızılyıldız'da farklı bir sistem vardı. Bu takımın ilk beşindeki her oyuncu, maç başına 20 sayı atabilecek kapasitede. Bunun farkındayım ve üzerime düşen rolü kabullenmek zor gelmiyor."

Fenerbahçe Doğuş'a iki sezon önce yine Kızılyıldız'dan katılan Nikola Kalinic'in tecrübelerinden de faydalandığını anlatan 22 yaşındaki basketbolcu, "Kalinic bana, Zeljko'nun dediklerini dinlememi söyledi. Eğer Obradovic'in dediklerini yaparsanız, kesinlikle hata yapmazsınız. Antrenmanda verilen bilgileri kavramak ve maçta uygulamak en önemlisi." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Kayhan Gül

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşMarko GuduricSirbistanSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5