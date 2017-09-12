Guliyev, Erzurum Valisi Azizoğlu'nu ziyaret etti

ERZURUM (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun Erzurum'da düzenlediği çeşitli etkinliklere katılan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Azizoğlu, Guliyev'i tebrik ederek, "Başarılarının devamını diliyorum. Biz gerçekten çok mutlu olduk ve gururlandık. Guliyev, dünya şampiyonu olarak, Türkiyemize madalya kazandırdı." ifadesini kullandı.

Azizoğlu, devletin spora ve sporcuya her türlü desteği verdiğini belirterek, Guliyev'e ziyareti için teşekkür etti.

Guliyev de Erzurum'u çok sevdiğini ve güzel bir kent olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonasından önce Erzurum'da hazırlık yaptığını ve kentin kendisine uğurlu geldiğini bildiren Guliyev, şunları kaydetti:

"İnşallah seneye burada çeşitli yarışlara katılacağız. Umarım ki yarışlarda hava güzel olur. İnşallah istediğim rekoru elde etmeye çalışacağım. Erzurum bana uğur ve şans getirdi. Erzurum halkı bizleri çok sıcak karşıladı. Şehir olarak, iklim olarak spora çok müsait."

Azizoğlu, Guliyev'e Erzurum Oltu taşı tesbih hediye ederken, Guliyev'de Azizoğlu'na imzalı formasını verdi.



Ziyarette, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de hazır bulundu.







