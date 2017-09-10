Guliyev, genç sporcularla buluştu

İSTANBUL (AA) - Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, UPS Spor Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında genç sporcularla bir araya geldi.
Geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan 27 yaşındaki Guliyev, UPS Spor Kulübünün Zeytinburnu'ndaki yerleşkesinde öğrencilerle buluştu.
Azerbaycan asıllı Türk atlet, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Söyleşinin ardından kulüp yöneticileri tarafından Guliyev'e plaket ve forma takdim edildi.