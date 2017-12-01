Guliyev'in gözü Avrupa rekorunda

ANTALYA (AA) - Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, en büyük hedefinin 200 metrede Avrupa rekoru kırmak olduğunu söyledi.

Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarışını birinci sırada tamamlayarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandıran 27 yaşındaki Azerbaycan asıllı Türk sporcu Ramil Guliyev, 2018 Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdürüyor.

Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç branş denedikten sonra 14 yaşında atletizme başladığını, kısa zamanda dereceler elde edince "Bu spora devam edeceğim." dediğini anlattı.

Anne ve babasının da atlet olması nedeniyle kendisini desteklediğini dile getiren Guliyev, elde ettiği başarıların ardından Azerbaycan'daki sportif imkanların yetersiz olmasından dolayı başka bir ülkeye geçmeye karar verdiğini anlattı.

İlk hedef Avrupa rekoru

Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Guliyev, şunları kaydetti:

"Bu organizasyon, katıldığım 3. Dünya Şampiyonası'ydı. Hep final koşuyordum ama derece yapamıyordum. O yarışta şansı yakaladığımı hissettim. Bu yolda 10 yıldır çalışıyorduk. Bu madalya için çok çalıştık, 10 yılın emeğinin sonucu bir anda geldi. Şu anda en büyük hedefim 200 metrede Avrupa rekoru kırmak. Avrupa'nın ardından dünya rekoru kırıp, olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorum. Olimpiyatlara kadar tüm programım hazır. Bir program dahilinde çalışmalarımı sürdürüyorum."