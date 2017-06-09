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Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Gümüşdağ: "Böyle bir sürecin gelişmesini hiçbirimiz doğru bulmuyoruz"

Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması


ANKARA (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla sonuçlanan süreçle ilgili, "Arda kardeşimiz çok duygusal biri ama bunların hiçbirisi bunu yapmasını gerektirmez." dedi.

Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Arda Turan konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arda'yı ne kadar sevdiğini herkesin bildiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Böyle bir sürecin gelişmesini hiçbirimiz doğru bulmuyoruz. Bir ağabey olarak da kendisinin Bilal Meşe'den özür dilemesinin doğru olacağını düşündüm. Rize'de de istenmeyen bir olay yaşanmış, benim futbolcularım da işe karışmıştı. Onlar da gidip özür diledi, doğru olan budur. İnanıyorum ki zaman içinde o da bunun farkına varacak ve adımlar atacaktır." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun her yıl yapılan seçimler dönemini geride bıraktığının altını çizen Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak 3 yıllık dönemimde bunun hep karşısında durdum. Türk futbolunun oldukça fazla sorunu var. Seçimlerden çok futbolun sorunlarıyla ve çözümleriyle uğraşmak futbola katkı sağlar. Sorunlar tabii ki var, bunların farkındayız. Bunların çözümü de iş birliğinden geçiyor." şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Arda TuranFutbolKulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel GümüşdağTürkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu
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