Gümüşhane Torul Gençlik'e destek





GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

Memiş, valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon takıma maddi ve manevi anlamda destekte bulunduklarını ifade etti.

Kulübün mali açıdan sıkıntıda olduğunu vurgulayan Memiş, "Bu sıkıntıları aşmak için çaba gösteriyoruz. Gümüşhane Valisi olarak en az futbol kadar diğer spor dallarını da önemsiyorum. Buna bir formül bulacağız, bulmak durumundayız. Neler yapabileceğimizi şu an için değerlendiriyoruz. Umarım geç kalmayız. Daha iyi oyuncularla mücadele edecek bir hale gelebiliriz." dedi.

Sorumluluk makamında birisi olarak yapması gerekenleri yapacağına dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Bu yıl salon sporlarına, geçen yıla göre üç kat daha fazla destek verdik. Buna rağmen maalesef bu rakamlar, kulübün ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Bizimkisi ancak can suyu desteği niteliğinde olabilir. Sorunun çözümü şehir dinamiklerinin, yerel yöneticilerin, iş adamlarının, büyük firmaların bu işe sahip çıkmasıyla mümkün. Gümüşhane Torul Gençlik takımını sahipsiz bırakmayacağız. İlerleyen günlerde bunu herkes görecek."