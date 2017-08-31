"Gündemimizde olağanüstü kongre yok"

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Konyaspor Kulübünde, Ahmet Şan'ın istifasının ardından başkanlık görevine getirilen Fatih Yılmaz, "Yönetim kurulundaki üyelerin oy birliğiyle başkanlığa getirildim. Şu anda başarılı bir yönetim var. Bu yönetim ve takımımız başarılı. O yüzden gündemimizde herhangi bir olağanüstü kongre yok." dedi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Yılmaz, Atiker Konyaspor'da son dönemde yaşanan gelişmeler ve "olağanüstü genel kurul" iddialarını AA muhabirine değerlendirdi.

Yeşil-beyazlı kulüpte göreve 2011 yılında Ahmet Şan ile başladığını ve o tarihten itibaren ikinci başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Yılmaz, Konyaspor'un o günlerde çok sıkıntılar çektiğini söyledi.

Takım otobüsünde, hatta takım formalarında dahi haciz olduğunu anlatan Fatih Yılmaz, "2011'de takımımızın çok ciddi borçları vardı. Takım bir alt ligdeydi. Biz göreve geldikten sonra sistemli bir politika uygulayarak, takımımızı önce Süper Lig'e çıkarttık. Arkasından da ciddi başarılar elde ettik." diye konuştu.

Yılmaz, kulübün mali durumunu zamanla düzelttiklerini dile getirerek, "Konyaspor'u bugün borçsuz bir kulüp haline getirdik. Bütün bunları yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber başardık." ifadelerini kullandı.





- "Konyaspor'u en iyi yerlere taşımak istiyoruz"





Eski başkan Şan'ın görevi bırakmasının ardından toplantı yaptıklarını anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yönetim kurulundaki üyelerin oy birliğiyle başkanlığa getirildim. Şu anda başarılı bir yönetim var. Bu yönetim ve takımımız başarılı. O yüzden gündemimizde herhangi bir olağanüstü kongre yok. Olağan kongreye kadar şimdiki yönetimimiz görevine devam edecektir. Amacımız sezon sonuna kadar takımı en iyi yerlere çıkarmak. Yönetici arkadaşlarımız şu anda tamamen buna kenetlenmiş durumda. Son yaşanan olaylar bizleri derinden üzdü. Ama takım olarak da yönetim olarak da şehir olarak da şu anda kenetlendik. İnşallah Konyaspor'u en iyi yerlere taşımak istiyoruz."





- "O statta organizasyonu biz yapmadık"





Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan olaylara da değinen Fatih Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son 3 yıla baktığımızda statlarda seyirci yokken, stadımızda 20-30 bin, hatta büyük maçlarda 40 bin kişiye oynadık. Yani taraftarımız tüm Türkiye'ye örnek oldu. Süper Kupa'da yaşanan olaylar kontrolümüzde olmayan olaylardı. 5 maç seyircisiz oynama cezası verilmesi bizi çok üzdü. Çünkü statta bizim güvenlik tedbiri alma yetkimiz yoktu. O statta organizasyonu biz yapmadık. Buna rağmen cezayı biz aldık. Üzgünüz. Passolig sahibi 110 bin taraftarımız var. Bunların maça girememesi bizleri çok üzüyor. Takımıza sahip çıkalım. Bu takım hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacaktır. Bu konuda bütün taraftarlarımızın üzerine düşen görevi yapacaklarına inanıyorum. Hep beraber olursak bu takım yine eski günlerine kavuşacaktır."

Yılmaz, Konyaspor taraftarının seyircili maçlar başladıktan sonra stattaki yerini alarak takımını en iyi şekilde destekleyeceğine inandığını vurguladı.