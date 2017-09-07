Gündüz dekorasyon ustası akşam tekvando hocası

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Aksaray'da gündüzleri inşaatlarda dekorasyon ustası olarak çalışan Nevzat Gül, iş saatleri dışında gittiği spor okulunda 5 yaş üzeri çocuklara tekvandoyu öğretiyor.

Meydan Mahallesi'nde yaşayan, günün yarısını inşaatlarda kum, taş, kürek ve boyayla geçiren Nevzat Gül (30), zamanının kalan kısmını 24 yıldır ilgilendiği tekvando sporunu çocuklara sevdirmek için harcıyor.

Mahalledeki özel bir spor okulunda 20 çocuğa tekvando eğitimi veren Gül, onların hem sosyalleşmesine hem de gelişim sağlayacakları bir sporla ilgilenmesine katkı sunuyor.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandonun hayatının en önemli parçası olduğunu, bugüne kadar gelişimine çok önemli katkı sunduğunu söyledi.

Gündüz inşaat alanlarında olduğunu anlatan Gül, "Taş dekorasyon ustası olarak duvar kaplama yapıyorum. Evde biraz dinlendikten sonra spor salonunda çocuklara tekvando öğretiyorum. 5 yaşından beri bu sporun içindeyim. Bu sporda ilerledikçe disiplini, ahlaki ve fiziksel değişimi fark edebiliyorsunuz." diye konuştu.

- Yoğun tempoyu nasıl kaldırdığını soruyorlar

İş arkadaşları ve çevresindekilerin kendisine "yoğun temposu" ile ilgili sorular yönelttiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Gündüz inşaatta akşam spor salonunda olduğumu görenler, 'Akşama kadar taş taşıyor, harç yapıyorsun. Ağır işten dolayı yoruluyorsun. Akşam da üşenmeden çocuklara tekvando eğitimi veriyorsun, ağır gelmiyor mu?' diyor. Ben bu işi gerçekten çok sevdiğimi söylüyorum. İnsan sevdiği işte asla yorulmaz. Bu güzel işlerle uğraştığım için de bıkmıyorum, yorulmuyorum. Tekvandonun bende çok önemli bir yeri var. Bu sporla ilgili bugüne kadar öğrendiğim bütün güzellikleri çocuklara aktarmak istiyorum. Elimden geldiği kadar da bunu yapmaya devam edeceğim."

Tekvandoyla tanışan çocukların öz güvenlerinin arttığına dikkati çeken Gül, "Buraya gelmeden önce içine kapanık, öz güven eksikliği yaşayan çocukların, sporla tanıştıktan sonra büyük değişim yaşadıklarını görüyorum. Fiziksel değişimle birlikte dünyaya bakış açıları da değişiyor. Bunu fark ettikten sonra bu spora daha da bağlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gül, şu ana kadar eğitim verdiği sporcuların il içi kulüpler arasında yapılan müsabakalarda birinci olduğunu, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu yetiştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

- "Amacım geleceğin Nur Tatar'ı olmak"

Çocuklardan Sabriye Uzun (15) ise daha önce hiçbir sportif aktivitede bulunmadan evde oturduğunu söyledi.

Uzun, "Arkadaşlarımın buraya geldiğini öğrenince babama, tekvandoya gitmek istediğimi söyledim. Burada Nevzat hocayla, yeni arkadaşlarla tanıştım. Antrenmanlar yapmaya başladım. Amacım çok çalışıp geleceğin Nur Tatar'ı olmak." dedi.