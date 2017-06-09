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Gürcistan'da Avrupa Eskrim Şampiyonası heyecanı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 12-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın heyecanı yaşanıyor.Gürcistan Spor ve Gençlik Bakanı Tariel Kheçikaşvili, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Genel Sekreteri Max...

Gürcistan'da Avrupa Eskrim Şampiyonası heyecanı


TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 12-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın heyecanı yaşanıyor.

Gürcistan Spor ve Gençlik Bakanı Tariel Kheçikaşvili, Avrupa Eskrim Konfederasyonu Genel Sekreteri Max Gioter'i başkentteki makamında kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Tiflis'te yapılacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nın hazırlık aşamasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kheçikaşvili, ülkesinin ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gürcistan'da eskrim sporunun her geçen gün yayıldığını kaydeden Kheçikaşvili, söz konusu şampiyonanın da sporcuları teşvik edeceğini söyledi.

Türkiye, Avrupa Eskrim Şampiyonası'na, 11 erkek ve 5 kadın olmak üzere 16 sporcuyla katılacak. Yarışmalarda 40 ülkeden toplam 408 sporcu mücadele edecek.

Bu arada, Avrupa Eskrim Şampiyonası ile aynı tarihte Tiflis'te Avrupa Eskrim Konfederasyonu Kongresi de yapılacak. Kongreye, 44 ülke katılacak.




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Avrupa Eskrim Şampiyonası'na DoğruEskrimGürcistanGürcistan Spor Ve Gençlik Bakanı Tariel Kheçikaşvili
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