Güreş: Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası

ANKARA (AA) - Türkiye, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde bir altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü, grekoromen stil 71, 75, 85 ve 98 kilodaki müsabakalarla tamamlandı.

Organizasyonda 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Fatih Cengiz, finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Gela Bolkvadze'yi 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Murat Dağ, 71 kiloda bronz madalya maçına çıktığı Rus Rinat Akhmedov'u 2-1 mağlup etti.

98 kiloda mindere çıkan Fatih Başköy de Yunan Michail Iosifidis ile karşılaştığı bronz madalya maçını, 4-2 kazandı.

Bir diğer milli güreşçi Ali Cengiz ise 85 kiloda yarıştığı turnuvaya, İsveçli Emil Sandahl’le yenilerek ilk turda veda etti.

Şampiyonada yarın grekoromen stil 59, 66, 80 ve 130 kiloda müsabakalar yapılacak.



