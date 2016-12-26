"Güreşçi kent"te şimdi de okçuluk filizleniyor





KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Türk güreşine yetiştirdiği sporcularla adından söz ettiren Kahramanmaraş, şimdi de ata sporu okçulukta güreşteki başarıyı yakalamayı hedefliyor.

Kent kültürüyle özdeşleşen güreşte, Ahmet Ak, Şeref Eroğlu, Metin Kaplan, Bekir Büke, Harun Doğan gibi önemli isimlerin çıktığı Kahramanmaraş'ta şimdi de milli takıma okçular yetiştiriliyor.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Hacı Bayram Veli Spor Salonunda açılan Okçuluk Kursu'na orta öğretimde eğitim gören 20 sporcu katılıyor.

Okçuluk antrenörü Metin Kötüğ yönetimindeki kursa, eski milli okçu Oğuzhan Kayaalp de zaman zaman öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor.

Antrenör Metin Kötüğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta okçuluğun canlanması ve önemli bir spor dalı haline gelmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kentte spor dalı denildiğinde ilk akla gelenin güreş olduğunu vurgulayan Kötüğ, başladıkları çalışmaların meyve vermesi için yoğun gayret gösterdiklerini, amaçlarının Kahramanmaraş'tan aynı güreşte olduğu gibi Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarının yetişmesi olduğunu belirtti.





- "Çocuklar Kahramanmaraş'ta okçuluğun ilk filizleri"





Madalyalı şehre madalyalı sporcular yetiştirmek istediklerini dile getiren Kötüğ, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımız Kahramanmaraş'ta okçuluğun ilk filizleri. İnşallah bundan sonraki süreçte gereken koşulları sağladığımızda iyi sporcuların yetişmesinin önünü açacağız. Spor dallarında Kahramanmaraş dendiğinde akla ilk güreş gelmektedir. Bu alanda yetişen Avrupa ve dünya şampiyonları var. Biz de okçuluk alanında Kahramanmaraş'ın çocuklarından şampiyonlar çıkartmak istiyoruz."

Kötüğ, okçuluğun kentte canlanmasına destekleri dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.





- "Kursiyerlerde kendimi görüyorum"





Eski milli sporcu Oğuzhan Kayaalp de babasının bir arkadaşı tavsiyesiyle 10 yaşında okçuluk yapmaya başladığını, 14 yılda 15 Türkiye şampiyonluğu, bir de Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta üniversite eğitimini sürdürdüğünü aktaran Kayaalp, "Burada okçuluğu sevdirmeye çalışıyoruz. Ben de elimden geldiğince arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Antrenör arkadaşımız güreşçi kentte güzel okçuların filizlenmesine çalışıyor. Biz de bu konudaki tecrübemizi gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Aslında her birinde parça parça kendimi görüyorum. Verdiğimiz emeklerle o parçaları bir bütün yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacaklar." diye konuştu.

Kayaalp, çocukların hepsini Türkiye şampiyonu olarak görmek istediğini sözlerine ekledi.





- Sporla disiplin de kazandılar





Sporculardan Ali Mansur Akbulut da gelecekte çok iyi okçu olmak istediğini belirtti.

Ailesinin de desteğiyle antrenmanlara rahatça geldiğini kaydeden Akbulut, "Hocalarımız da bizlerle çok ilgileniyor. Yalan söylemeyen, doğru konuşan ve başarılı bir sporcu olmamızı istiyorlar." dedi.

Mehmet Karapınar da atalarından kalan önemli spor dalı okçuluğu öğrenmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Spora geldikçe derslerinde de düzelmeler olduğunu anlatan Mehmet, "Buraya geldikçe derslerimizdeki başarı da artıyor. Sporla hayatımız düzene giriyor. Her şeyi zamanında yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Veysel Can Dağ da derslerindeki başarısı gibi okçulukta da başarılı olmak istediğini vurguladı.

Hedefinin okçuluğa iyi başlayıp aldığı başarılarla çıtayı yükseltmek olduğunu kaydeden Veysel Can, "İyi bir okçu olmak istiyorum. Okçulukta başarılı olup olimpiyatlara kadar gitmek istiyorum. Okçuluğa geldikçe derslerim daha iyi olmaya başladı. Her şeyiyle güzel bir spor. Hem bu atalarımızdan kalan bir spor." ifadelerini kullandı.