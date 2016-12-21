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"Güreşin dünü, bugünü ve yarını" toplantısı

- Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: - "2020'nin yol haritasını birlikte oluşturup, güreşin çıtasını yükselteceğiz"

BURSA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020'nin yol haritasını oluşturup, güreşin çıtasını yükselteceklerini söyledi.

Aydın, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları'nda düzenlenen "Güreşin dünü, bugünü ve yarını" konulu istişare toplantısında konuştu. Birlikte, ortak akılla güreşi idare etmek için toplandıklarını aktaran Aydın, "2020'nin yol haritasını birlikte oluşturup, güreşin çıtasını yükselteceğiz. Amacımız ülkemizi başarıyla temsil etmek. Önümüzde 4 yıl var. 4 yıllığına seçildik. Hedef Tokyo Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Aydın, hedeflerinin 2020'de düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda mümkün olduğunca fazla madalya kazanmak olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak, ülkemizi Tokyo'da başarıyla temsil etmek istiyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Tabii 2016 Rio Olimpiyatları'nda gerçekten çok büyük başarıya imza attık. Ülkemiz 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandı. Tabii burada büyük destekleri olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyorum."

Toplantıya, asbaşkanlar Mustafa Çakır ve Mehmet Ayhan, Grekoromen Milli Takımlar Teknik Direktörü Salih Bora, Teknik Kurul Başkanı Haluk Koç, Eğitim Kurulu Başkanı Celal Taşkıran, eski şampiyon güreşçiler Mehmet Akif Pirim, Nazmi Avluca, Bayram Özdemir, milli takım antrenörleri ve kulüp yöneticileri katıldı.

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Güreş FederasyonuTürkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
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