Güreşte Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımların kadroları belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 21-26 Ağustos'ta düzenlenecek organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sıklette müsabakalar yapılacak.

Türkiye, şampiyonaya 7'si kadın 23 sporcuyla katılacak. Kadınlar 69 kiloda ay-yıldızlı güreşçi yer almayacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda bronz madalya kazanan Buse Tosun, sakatlığı nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Buse'nin yerine Paris'e sporcu götürülmezken, Dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Elif Jale Yeşilırmak da sakatlığı nedeniyle millileri yalnız bırakacak.

Elif Jale'nin yokluğunda kadınlar 58 kiloda Türkiye'yi Ayşe Vatansever temsil edecek.

Olimpiyat üçüncülüğü bulunan Cenk İldem de teknik ekibin kararı doğrultusunda kadroya alınmadı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda grekoromen stil 98 kiloda üçüncü olan Cenk, mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dereceye girememişti. Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 98 kiloda Türkiye adına Fatih Başköy mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, milli takımların Dünya Şampiyonası kadrosu şöyle:





- Serbest stil





Teknik direktör: Yüksel Şanlı

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Cengizhan Erdoğan

65 kilo: Mustafa Kaya

70 kilo: Yakup Gör

74 kilo: Soner Demirtaş

86 kilo: Selim Yaşar

97 kilo: Rıza Yıldırım

125 kilo: Taha Akgül





- Grekoromen stil





Teknik direktör: Salih Bora

59 kilo: Hammet Rüstem

66 kilo: Atakan Yüksel

71 kilo: Murat Dağ

75 kilo: Fatih Cengiz

80 kilo: Aslan Atem

85 kilo: Metehan Başar

98 kilo: Fatih Başköy

130 kilo: Rıza Kayaalp





- Kadınlar





Teknik direktör: Efrahim Kahraman

48 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Sümeyye Sezer Zeybek

55 kilo: Bediha Gün

58 kilo: Ayşe Vatansever

60 kilo: Derya Bayhan

63 kilo: Hafize Şahin



75 kilo: Yasemin Adar







- Başkan Aydın rekor bekliyor





TGF Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlardan sonraki en büyük organizasyon olduğuna dikkat çekti.

Güreşte son dönemde yakalanan ivmeye işaret eden Aydın, "Güreşçilerimiz eskiden olduğu gibi yeniden madalya umudu haline geldi. Sporcularımızın Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine ve özellikle madalya rekoru kırmak için mindere çıkacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, sporcular ve teknik ekiple takım ruhu yakaladıklarını vurgulayarak, "Bunu da mindere yansıttık. Ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; eğer takımlarımız böyle giderlerse 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bambaşka bir güreş takımı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri 2015'ten bu yana çok güzel işlere imza attıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Güreşe yaptığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projelerin meyvesini aldık ve almaya devam ediyoruz. Şunu söyleyebilirim, Türk güreşi tarihinin zirvesine çıktı. 2015 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli takımımız, 18 yıl aradan sonra bir rekora imza attı. Hemen arkasından 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla 52 yıl aradan sonra tarihi bir rekor kırdık. Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile 68 yıl aradan sonraki en iyi başarıyı elde ettik. Tabii bu başarıları üst üste koyduğumuzda çok şükür ülkemize, milletimize büyük gururlar yaşatmaya devam ediyoruz."



