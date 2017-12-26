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Güreşte heyecan Rize'de sürecek

- Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası yarın Rize'de başlayacak - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden yol Türkiye Şampiyonalarından geçiyor"

Güreşte heyecan Rize'de sürecek


ANKARA (AA) - Güreşte Türkiye Şampiyonası heyecanı serbest stilin ardından grekoromende devam edecek.

Rize'de yarın başlayacak Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası 4 gün sürecek. Çaykur'un sponsorluğunda, Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda 10 sıklette düzenlenecek şampiyonada, grekoromen stilde en iyiler belli olacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, geçen hafta Adana'da serbest stilde Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye Şampiyonası heyecanının grekoromen stilde süreceğini belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Grekoromen stilde de Rize'de Çaykur sponsorluğunda çok önemli bir şampiyonaya imza atmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'nin en başarılı sporcuları halkımızın huzuruna çıkacak. Daha önce söylediğim gibi asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bu şampiyonalar, milli takımımızın kadrosunu kurmak için bizlere ışık tutuyor. Ülkemizi milli takım formasıyla temsil etmek isteyen güreşçiler, önce burada kendilerini gösterecek. Ardından da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarılı olup olimpiyatlarda da madalyaları kazanacaklar. Dolayısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden yol Türkiye Şampiyonalarından geçiyor."

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GüreşMusa AydınRizeTürkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası
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