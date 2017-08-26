Güreşte sıklet değişikliği

ANKARA (AA) - Dünya Güreş Birliği (UWW) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için grekoromen ve kadınlarda sıkletleri değiştirirken, serbest stilde sıkletler aynı kaldı.

Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre UWW güreşle ilgili yeni kararlar aldı.

Olimpiyat Oyunları'nda sıklet sayısını değiştirmeyen Dünya Şampiyonaları'nda ise sıklet sayısını 8'den 10'a çıkaran UWW, ayrıca güreşe 2 günlü yarışma takvimi getirdi.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda denemesi yapılan 2 günlük yarışma biçimi, 2018 Ocak ayından itibaren tüm organizasyonlarda hayata geçirilecek. Böylece sporcu eleme, çeyrek ve yarı final maçlarını birinci gün, üçüncülük ile final maçlarını ise ikinci gün yapacak. Ayrıca sporcu iki gün boyunca da tartılacak. Bu konuda UWW, sporcuların sağlığı açısından 2019 yılına kadar 2 kilo tolerans tanınacağını belirtti.





- Sıkletler





UWW Olimpiyat Oyunlarında serbest stilde 57, 65, 74, 86, 97, 125 kilolarında değişiklik yapmazken, kadınlarda 48, 53, 58, 63, 69, 75 olan kiloları 50, 53, 57, 62, 68, 76, grekoromen stil ise 59, 66, 75, 85, 98, 130 olan kiloları 60, 67, 77, 87, 97, 130 kilo olarak değiştirdi.

Dünya şampiyonalarında ise serbest stilde 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 kilolarına 79 ve 92 kilolarını ekleyen UWW, kadınlarda ise 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75 olan kiloları 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 ve grekoromen stilde ise 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 olan kiloları 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kilo olarak güncelledi.

UWW, olimpiyatlara gidecek sporcuları belirleyen Dünya Şampiyonası ile kalifikasyon turnuvalarından gelecek sporcu sayılarına ilişkin de karar aldı.

Dünya Şampiyonası'nda ilk 5 sırada yer alanlar kıta kalifikasyonlarında birinci ve ikinci olanlar, Dünya kalifikasyonlarında birinci olanlar olimpiyata katılabilecek.

Gençler ve 23 yaş altı kategorileri, büyükler kategorisinin sıkletlerinde güreşecek.

Öte yandan grekoromen stilde par-terre sistemi (yer güreşi) yeniden gündeme getirildi. Uygulanmasına 2018 yılından itibaren başlanacak par-terre sistemini 2 taneyle sınırlandıran UWW, bu konu ile yıldızlar ve minikler kategorilerindeki sıklet değişikliklerine ilişkin detayları daha sonra paylaşacak.



