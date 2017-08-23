



MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'in 3. haftasında Malatya İnönü Stadı'nda yapacakları Antalyaspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdüren Malatya temsilcisinde teknik direktör Sağlam, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlam, ligin 2. haftasında farklı beklentilerle gittikleri deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilmelerinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında hakem hataları yaşadıklarını savunan Sağlam, o müsabakayı bir kenara bırakarak Antalyaspor maçına çıkacaklarını vurguladı.

Rakiplerinin, çok önemli futbolcuları kadrosuna katan, iyi bir takım olduğunu ve kendileri için güzel bir karşılaşma olacağını anlatan Sağlam, "Antalyaspor maçını iyi değerlendirip, yaşayıp, güzel bir futbolla, iyi bir sonuç alıp, İnönü Stadı'na kendi adımıza vedayı gerçekleştirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın da oluşturacağı çok güzel bir atmosferde güzel bir futbolla, güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Sağlam, milli maç arasına kazanarak girmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, alınacak galibiyetin taraftardan yönetime kadar herkesin motivasyonunu artıracağını aktardı.





- "Transfer çalışmaları devam edecek"





Transfer çalışmalarına değinen Ertuğrul Sağlam, son zamanlarda 3 oyuncunun takıma katıldığını hatırlattı.

Sadio Diallo ve Batuhan Altıntaş'ın sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulunun inisiyatifiyle alınan oyuncular olduğunu kaydeden Sağlam, şöyle devam etti:

"Arturo Mina da yine yönetimin bize önerdiği, bizim de değerlendirmelerimiz sonucunda onay verdiğimiz bir oyuncu. Bundan sonraki dönemde de transfer çalışmaları devam edecek. Oyuncuların fiziksel durumuna baktığımız zaman Sadio Diallo ve Batuhan Altıntaş'ın çok hazır olmadığını görüyoruz. Mina onlara nazaran daha hazır. Oynayabilecek düzeyde. Diğer oyuncuların da fiziksel kalitesini çok çabuk bir şekilde artırıp, takımın seviyesine ulaştırmaya çalışacağız."





- "Sıkıntılarımız var, bunu hep beraber paylaşıyoruz"





Sağlam, bir gazetecinin "Kırılgan bir yapınız var, önümüzdeki 10 gün içerisinde görevi bırakacakmışsınız gibi duruyor, öyle bir durum var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, "Öyle bir şey yok. Sıkıntılarımız var, bunu hep beraber paylaşıyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların kendisine tesislerle ilgili sorular sorduğunu, buna benzer problemlerin yaşandığını anlatan Sağlam, "Zeminle alakalı, tesisle ilgili çalışma var. Stat bitiyor. Bunlar sorun, sıkıntı olarak görülüyor ama biz bunları daha evvel oyuncularla da paylaştık. Oyuncular da gerekli hoşgörüyü gösteriyor. Tabii ki çok sağlıklı bir ortam, tesisimizde yatıp kalkmak, yeni stadımızda oynamak, halı gibi bir zemin isteriz ama olmayacak şeyler de değil. Eylül ayının ortasında tesis bitecek. Zeminle alakalı ekipman, ekip gelir. Bunlar giderilir." şeklinde görüş belirtti.

Ertuğrul Sağlam, şu anda yapmaları gereken tek şeyin, Antalyaspor maçına yoğunlaşmak ve puanlarını 6'ya yükseltmek olduğunu dile getirdi.





- "Hakemlerle ilgili konuşmayı seven biri değilim"





Ertuğrul Sağlam, hakem performanslarının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Ben çok fazla hakemlerle ilgili konuşmayı seven bir insan değilim. Başkası olsa Demir Grup Sivasspor maçında attığımız nizami golün iptal edilmesinde kıyameti koparır. Bunu bir hakem şanssızlığı olarak değerlendiriyorum. Çok fazla da yüklenmemek lazım. Takımlar da hazır değil. Türkiye'de futbol adına hiçbir şey hazır değil. Hakemlerin de hazır olmaması gayet doğal. Onlar da hatalarını görecekler ve yapmamaya çalışacaklar."