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Haftanın MVP'leri Shengelia ve Higgins

- Baskonia'dan Shengelia ve CSKA Moskova'dan Higgins, THY Avrupa Ligi'nde 14. haftanın en değerli oyuncuları oldu

Haftanın MVP'leri Shengelia ve Higgins


ANKARA(AA) - İspanya ekibi Baskonia'dan Tornike Shengelia ve Rusya temsilcisi CSKA Moskova'dan Cory Higgins, THY Avrupa Ligi'nde 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını paylaştı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 85-82 mağlup eden Baskonia'nın Gürcistanlı pivotu Shengelia ve Khimki'yi 79-68 yenen CSKA Moskova'nın ABD'li oyun kurucusu Higgins, 31'er verimlilik puanı toplayarak 14. haftanın MVP'leri oldu.

Karşılaşmada 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynayan Shengelia, iki sayılık atışlarda 9'da 5, üç sayılık atışlarda 6'da 4, serbest atışlarda 2'de 2 isabet buldu.

Khimki önünde 26 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele eden Higgins ise üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 2, iki sayılık atışlarda 6'da 3, serbest atışlarda 16'da 14 isabet tutturdu.

Karşılaşmada 18 sayı kaydeden Higgins'in takım arkadaşı Nikita Kurbanov ile Maccabi FOX potasına 18 sayı bırakan Fenerbahçeli pivot Jan Vesely de haftanın en iyi oyuncuları arasına girdi. Rus Kurbanov 28, Çek Vesely ise 27 verimlilik puanıyla haftayı kapattı.

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