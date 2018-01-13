Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Haftanın MVP'si Anadolu Efesli Dragic

Anadolu Efes'in Sloven oyuncusu Zoran Dragic, THY Avrupa Ligi'nde 17'nci haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Haftanın MVP'si Anadolu Efesli Dragic

ANKARA (AA) - THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen Zoran Dragic, 17'nci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 104-95 yenen Anadolu Efes'te, 34 verimlilik puanı üreten 28 yaşındaki Sloven forvet, kariyerinde ikinci kez en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 24 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla tamamlayan Dragic, iki sayılık atışlarda 4'te 4, üç sayılık atışlarda 3'te 3, serbest atışlarda ise 7'de 7 ile yüzde 100 isabet oranıyla oynayarak önemli bir başarıya imza attı.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods forması giyen Nick Calathes, takımının konuk ettiği İspanya'dan Barcelona Lassa'yı 84-75 mağlup ettiği maçta 31 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi ikinci basketbolcusu oldu. Yunan oyun kurucu, karşılaşmayı 17 sayı, 12 asist, 5 top çalma ve 4 ribauntla tamamladı.

Almanya'dan Brose Bamberg'in konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi FOX'a 90-88 kaybettiği maçta 20 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla 29 verimlilik puanı toplayan Sırp pivot Dejan Musli ise üçüncü sırada yer aldı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Spor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5