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Haftanın MVP'si Calathes

- Panathinaikos Superfoods forması giyen Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu oldu

Haftanın MVP'si Calathes


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos Superfoods forması giyen Nick Calathes, 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Anadolu Efes'i 82-81 yenen Yunan ekibinde, 42 verimlilik puanı üreten 28 yaşındaki Calathes, 8. haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 29 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle tamamlayan Calathes, üç sayılık atışlarda 4'de 3, iki sayılık atışlarda 13'de 7, serbest atışlarda ise 8'de 6 isabetle oynadı.

Fenerbahçe Doğuş forması giyen Jan Vesely, deplasmanda 95-93 kazandıkları CSKA Moskova maçında 31 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistlik performansıyla 30 verimlilik puanı üretti ve ikinci sırayı aldı.

Maccabi FOX'un deplasmanda 77-69 kazandığı mücadelede 17 sayı, 13 ribaunt ve 1 asistle 29 verimlilik puanına ulaşan Khimki'nin oyuncusu Thomas Robinson da bu iki basketbolcuyu takip etti.


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