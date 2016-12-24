Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Haftanın MVP'si Langford

- Unics Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Langford, THY Avrupa Ligi'nde 14. haftanın en değerli oyuncusu seçildi

Haftanın MVP'si Langford


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Unics Kazan'ın ABD'li basketbolcusu Keith Langford, 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'i 88-80 yenen Rusya'nın Unics Kazan takımında forma giyen Langford, 36 verimlilik puanıyla sezonun 14. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Beşinci haftanın da en değerli oyuncusu seçilen Langford, Nando De Colo’dan sonra bu sezon 2 kez MVP seçilen ikinci oyuncu oldu.

Karşılaşmayı 26 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan 33 yaşındaki skorer oyuncu, iki sayılık atışlarda 9'da 7, üç sayı çizgisinin gerisinden 5'te 2, serbest atışlarda ise 8'de 6 isabetle oynadı.

Fenerbahçe'nin Nijerya asıllı ABD'li pota altı oyuncusu Ekpe Udoh 33 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li basketbolcu, takımının Rus ekibi CSKA Moskova'yı 95-79 yendiği maçta 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalma ve 2 asistlik performans sergiledi.

Barcelona Lassa'nın pivotu Ante Tomic ise 32 verimlilik puanı ile üçüncü sırayı aldı. Hırvat basketbolcu, takımının İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 89-75'lik skorla geçtiği maçta 19 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 5 asistle oynadı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
14. HaftaBasketbolKeith LangfordMVPTHY Avrupa Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.