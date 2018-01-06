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Haftanın MVP'si Thomas

THY Avrupa Ligi'nde Khimki forması giyen Malcolm Thomas, 16'ncı haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haftanın MVP'si Thomas

ANKARA

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Almanya'dan Brose Bamberg'i 74-70 yenen Rus ekibinde, 28 verimlilik puanı üreten 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Malcolm Thomas, kariyerinde ilk kez en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 16 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma, 3 asist ve 2 blokla tamamlayan Thomas, iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 1'de 1, serbest atışlarda ise 5'de 3 isabetle oynadı.

Maccabi FOX forması giyen Pierre Jackson, 32 verimlilik puanı toplamasına rağmen takımının deplasmanda Real Madrid'e 93-81 kaybetmesi nedeniyle haftanın en iyi ikinci basketbolcusu oldu. ABD'li oyun kurucu, karşılaşmayı 29 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın konuk olduğu Barcelona Lassa'ya 85-72 kaybettiği maçta 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla 31 verimlilik puanı toplayan Fransız oyuncu Nando De Colo ise üçüncü sırada yer aldı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu


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