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Haftanın MVP'si Ulanovas

- Zalgiris Kaunas forması giyen Edgaras Ulanovas, THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu oldu

Haftanın MVP'si Ulanovas


ANKARA (AA) - THY Avrupa Ligi'nde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ta forma giyen Litvanyalı Edgaras Ulanovas, 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk ettiği Anadolu Efes'i 91-83 yenen Litvanya ekibinde, 32 verimlilik puanı üreten 25 yaşındaki Ulanovas, 9. haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 22 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 2 blokla tamamlayarak kariyerinde ilk kez MVP unvanına layık görülen Litvanyalı forvet, iki sayılık atışlarda 5'te 5, üç sayılık atışlarda 4'de 2, serbest atışlarda ise 6'da 6 isabetle oynadı.

Ulanovas'ı, 28 verimlilik puanı ile Brose Bamberg'den Ricky Hickman ile AX Armani Exchange Olimpia Milanlı Arturas Gudaitis takip etti.

Alman ekibi Brose Bamberg'in ağırladığı İspanya'dan Valencia'yı 83-82 mağlup ettiği maçta galibiyette önemli pay sahibi olan ABD'li Hickman, mücadeleyi 26 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 ribaunt ile tamamladı.

İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın konuk ettiği Yunanistan'dan Olympiakos'a 86-85 kaybettiği maçta 21 dakika süre alan Litvanyalı pivot Gudaitis ise 19 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

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